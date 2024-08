- Oltre due milioni di euro destinati alla costruzione di una nuova farmacia.

Il prossimo sviluppo della principale farmacia del Rudolf Virchow Clinic Glauchau riceverà un aiuto finanziario di 2,55 milioni di euro dallo stato. Come ha dichiarato la Ministro della Salute Petra Köpping (SPD), "Garantire una fornitura sicura e tempestiva di medicinali è essenziale per qualsiasi struttura medica". Questa decisione di finanziamento rappresenta un passo importante per garantire la sicurezza a lungo termine della fornitura di medicinali nella regione.

Il progetto di costruzione soddisferà le esigenze di medicinali, attrezzature mediche e beni di consumo dell'ospedale e di altre tre strutture sanitarie vicine. I costi totali sono stimati in circa 4,8 milioni di euro.

Secondo Christian Wagner, direttore della clinica, la nuova farmacia della clinica creerà un ambiente per gestire le prescrizioni e le spese dei medicinali con un approccio lungimirante. Secondo i dati del ministero, il nuovo edificio soddisferà non solo le esigenze attuali, ma sarà anche progettato per soddisfare le esigenze future.

Il progetto di costruzione beneficerà non solo della principale farmacia, ma soddisferà anche le esigenze di altre tre strutture sanitarie, rendendolo un'altra parte essenziale dell'infrastruttura medica locale.

Inoltre, la sicurezza a lungo termine della fornitura di medicinali nella regione viene ulteriormente rafforzata dall'inclusione di queste altre strutture sanitarie nel progetto di sviluppo in corso.

Leggi anche: