' Oltre a essere un semplice conflitto': le intuizioni della squadra di calcio femminile palestinese mentre riemerge sul campo

Dall'inizio del conflitto a Gaza, è stata la prima volta che la squadra di calcio femminile palestinese si è riunita, rappresentando una costante fonte di trauma per i palestinesi sia all'interno che all'esterno dell'enclave.

La squadra si stava recando a Dublino, in Irlanda, segnando la prima volta che una squadra femminile palestinese di primo livello ha partecipato in Europa.

In una conversazione commovente con CNN, una ventiseienne, ala della squadra, ha spiegato la scena emotiva all'aeroporto, con le lacrime che scorrevano liberamente perché era l'unica occasione per riunirsi. "Tutti piangevano all'aeroporto perché quella letteralmente è l'unica occasione per noi sorelle di incontrarci. Non c'è nessuno che gioca. La gente muore", ha condiviso, parlando dalla sua casa nella Cisgiordania.

L'inizio previsto del campionato femminile palestinese del 2023 era stato fissato per il 9 ottobre 2023, solo due giorni dopo l'attacco devastante di Hamas contro Israele, che ha scatenato una campagna militare con migliaia di morti e oltre un milione di sfollati.

Superando mesi di preoccupazione e paura per i loro parenti e amici intrappolati a Gaza, la squadra ha finalmente trovato conforto nella loro partita di 90 minuti contro il club irlandese locale Bohemians FC a maggio.

La partita aveva un significato aggiuntivo, in quanto si è svolta il 76° anniversario della Nakba palestinese, un periodo segnato dall'espulsione o dalla fuga di circa 700.000 palestinesi dalle loro case da parte dei gruppi paramilitari ebraici.

Migliaia di tifosi palestinesi con bandiere hanno affollato lo stadio di Dublin's Dalymount Park, con i proventi destinati a organizzazioni di aiuto per i rifugiati palestinesi. Tra i presenti c'era il presidente irlandese Michael Higgins.

Poco dopo la partita, l'Irlanda ha fatto notizia riconoscendo lo stato di Palestina, unendosi alla Spagna e alla Norvegia in una decisione controversa che ha incontrato la condanna di Israele.

L'Irlanda ha una solida posizione a favore della causa palestinese e in precedenza si è intromessa contro Israele nel caso di genocidio alla Corte internazionale di giustizia.

Mentre il punteggio finale ha visto la squadra palestinese vincere 2-1, la partita stessa aveva un'importanza maggiore.

"Guidare la squadra in campo è stato indimenticabile", ha commentato la capitano di 25 anni Mira Natour, un medico che torna al suo posto in un ospedale di Betlemme nella Cisgiordania. "È stato un momento pieno di immenso orgoglio e un forte senso di realizzazione, non solo per me, ma per tutta la squadra e la nostra nazione. Era un simbolo della nostra resilienza; rappresentare la Palestina sul palcoscenico internazionale nonostante tutte le sfide che affrontiamo".

Abuaita, una compagna di squadra che viaggia tra Betlemme e la Francia per sostenere le donne e i bambini palestinesi sfollati, ha condiviso la sua "surreale" esperienza di ritorno al calcio competitivo, sentendo un'ondata di emozioni.

Avendo giocato l'ultima volta nella vittoria della coppa palestinese della sua squadra, ha descritto la sensazione come "fantastica", con un senso di orgoglio più alto nel indossare la divisa della squadra. "Con tutto quello che sta succedendo ultimamente, è come avere i brividi raddoppiati".

'Sorelle' unite

Venendo da diversi backgrounds, le giocatrici palestinesi sono arrivate in Irlanda, provenienti dall'occupata Cisgiordania e Gerusalemme Est, e altre dal vasto esilio a migliaia di miglia dalla loro patria.

Cinque membri della squadra della Cisgiordania, compresa Abuaita, hanno dovuto attraversare la Giordania e volare rispettivamente dall'aeroporto Queen Alia. Anche se la distanza può essere breve, il viaggio consisteva in tre posti di blocco, rendendo il viaggio un'estenuante sfida di dieci ore.

Purtroppo, nessuna giocatrice di Gaza, bloccata dall'embargo israeliano, è potuta unirsi alla squadra.

"Purtroppo, non abbiamo giocatrici da Gaza nella nostra squadra. Una delle ragioni principali è l'embargo imposto sui Gazani dal 2007", ha detto il manager della squadra Deema Yousef.

"Ciò significa che i cittadini trovano difficile lasciare l'enclave senza un permesso concesso dal governo israeliano, che è notoriamente difficile da ottenere" ha aggiunto Yousef, rappresentante della Federazione calcistica palestinese.

Altre giocatrici si sono unite dal diaspora palestinese che risiede in Germania, Svezia, Canada e Arabia Saudita.

La diciottenne portiere Charlotte Phillips è nata in Canada da un padre delle Bahamas e una madre palestinese.

I nonni di Phillips, George e Odette, hanno avuto un'esperienza diretta della Nakba, avendo perso membri della famiglia davanti a loro.

Costretti a lasciare Gerusalemme alla fine degli anni '70, si sono stabiliti in Canada e hanno aperto un ristorante palestinese di successo a Toronto, ha condiviso Phillips, ora studentessa nella stessa università di Toronto.

"Non posso sempre relazionarmi completamente alle sfide", ha ammesso Phillips. "Capisco cosa significa essere palestinese in Canada, ma non so cosa significa essere palestinese che vive in Palestina occupata. Quindi, giocare in una partita come quella davanti alla mia teta (nonna) e sidi (nonno) è stato un momento profondo nella storia della nostra famiglia".

Comunque, ogni incontro della squadra - come la partita in Irlanda - è carico di emozioni.

"È stato così incredibilmente emotivo", ha ricordato Phillips.

"Giociamo per coloro che hanno perso la vita, per i calciatori e gli atleti che sono stati brutalmente portati via. A Gaza, tutti gli stadi sono stati demoliti, lasciando nessun posto per gli atleti per giocare. Essere in grado di mostrare che siamo ancora in piedi e continuare la lotta in Palestina è un grande onore", ha espresso.

Da allora, sia le squadre maschili che femminili palestinesi hanno partecipato a diverse partite amichevoli internazionali. La squadra maschile è ancora in corsa per un posto nel 2026 FIFA World Cup negli Stati Uniti, Messico e Canada, dopo la loro notevole prestazione nelle fasi a gruppi asiatiche quest'estate.

"Il calcio serve come una luce di speranza e unità per il nostro popolo. Ci offre un palcoscenico per raccontare la nostra storia - siamo più di un conflitto", ha dichiarato la capitano Natour.

"Soprattutto, incoraggia la generazione più giovane a immaginare un futuro migliore, indipendentemente dalle circostanze. Guardando i miei compagni di squadra, ognuno con il proprio background e le proprie competenze, mi rendo conto che non siamo solo atleti, ma anche influencer e campioni per il nostro Paese, sia dentro che fuori dal campo."

