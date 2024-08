Oltre 88 atleti russi hanno espresso interesse a partecipare alle Paralimpiadi con bandiera neutrale, superando le loro controparti olimpiche.

A Parigi, 88 atleti russi sono pronti a partecipare ai Giochi Paralimpici sotto una bandiera neutrale, un numero notevole in più rispetto alla loro partecipazione alle ultime Olimpiadi. L'International Paralympic Committee (IPC) ha annunciato lunedì che otto atleti bielorussi si uniranno alle competizioni, che inizieranno mercoledì. In confronto, solo 15 russi e 17 bielorussi hanno partecipato alle Olimpiadi.

Come alle Olimpiadi, agli atleti russi e bielorussi sarà vietato partecipare alla cerimonia di apertura e il loro inno nazionale non verrà eseguito in caso di vittoria. Inizialmente, le intere squadre erano state escluse, ma gli atleti individuali che hanno superato la selezione da parte di una commissione esterna nominata dall'IPC sono stati autorizzati a partecipare.

La partecipazione della Russia con la propria bandiera è stata negata a causa delle azioni ostili contro l'Ucraina. Qualsiasi forma di supporto al conflitto in Ucraina e qualsiasi associazione con l'esercito del proprio paese erano considerate tabù.

Nonostante l'esclusione dai Giochi Olimpici a causa delle azioni della Russia contro l'Ucraina, diversi atleti russi parteciperanno ancora alle Olimpiadi, ma sotto una bandiera neutrale. Questa partecipazione alle Olimpiadi rappresenta un significativo miglioramento rispetto alla loro ultima partecipazione, dimostrando la loro determinazione a competere a livello globale.

