- Oltre 800 incendi in continua fiammata in tutto il Canada

In Canada, circa 800 incendi bushesi stanno causando caos. Come riportato dall'organismo gestore, il Canadian Interagency Forest Fire Center (CIFFC), 223 di questi sono incontrollati. Anche il rinomato Parco Nazionale di Jasper, nella regione occidentale del paese, è sotto assedio da queste fiamme, combattendole da settimane.

A causa della situazione degli incendi, questo famoso parco nazionale nelle Montagne Rocciose canadesi è temporaneamente chiuso ai turisti, come annunciato sul sito del parco. Tutte le prenotazioni per il campeggio fino al 3 settembre sono state cancellate. Gli incendi hanno devastato oltre 33.000 ettari di terreno.

"Sembra di vivere in un'apocalisse o in una zona di guerra"

Dopo un avviso di evacuazione, i residenti sono riusciti a rientrare a Jasper town lo scorso venerdì, secondo la Canadian Press. Circa un terzo dell'infrastruttura della città è stata distrutta dagli incendi.

Le foto hanno mostrato interi quartieri ridotti in cenere. Tra le pile di macerie si possono vedere automobili bruciate e alberi carbonizzati. "Sembra di vivere in un'apocalisse o in una zona di guerra", ha raccontato un residente.

Lo scorso anno, il Canada ha subito incendi boschivi su una scala mai vista prima. Gli specialisti mettono in guardia sul fatto che con il cambiamento climatico, gli incendi stanno diventando sempre più frequenti e distruttivi.

Anche altri parchi della regione sono a rischio a causa degli incendi che si propagano. Si stanno facendo sforzi per deviare il traffico turistico verso le aree non interessate per sostenere l'industria turistica canadese.

Leggi anche: