Oltre 67 milioni di spettatori hanno partecipato al dibattito iniziale tra Harris e Trump, superando il numero di spettatori del precedente incontro Biden.

Lo scorso dibattito a Philadelphia, organizzato da ABC News e trasmesso su 17 canali diversi, ha superato i 51 milioni di spettatori che hanno seguito l'evento di giugno su CNN, con Trump e il Presidente Biden.

Anche se lo scorso evento ha attirato il pubblico televisivo più grande dell'anno, ha registrato un calo di spettatori rispetto al 2020. Più di 73 milioni di persone hanno seguito il primo dibattito del 2020 tra Trump e Biden su tutti i network. Nel 2016, un'impressionante cifra di 84 milioni di persone ha assistito al primo scontro tra Hillary Clinton e Trump.

Da allora, ci sono stati significativi cambiamenti nelle abitudini di visione e Nielsen non tiene conto della miriade di piattaforme di streaming e social media utilizzate da molte persone per seguire lo scorso dibattito. Anche se meno americani hanno seguito il dibattito via televisione tradizionale rispetto agli anni precedenti, un numero considerevole si è rivolto alle piattaforme digitali.

ABC, gli organizzatori del dibattito, ha attirato il maggior numero di spettatori, con circa 19 milioni di persone sintonizzate, seguita da vicino da NBC con oltre 10 milioni e Fox News con più di 9 milioni.

Il successo dello scorso dibattito può essere attribuito anche alla sua ampia copertura su diverse piattaforme dei media aziendali. Nonostante il calo degli spettatori della televisione tradizionale, l'evento ha generato un notevole coinvolgimento su diverse piattaforme dei media digitali.

