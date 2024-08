- Oltre 600 fondazioni in Sassonia: la tendenza continua a crescere

Sassonia ha registrato una crescita del 3.5 percento nel numero di fondazioni lo scorso anno, classificandosi al terzo posto tra tutti gli stati federali. Secondo i dati dell'Associazione delle Fondazioni Tedesche, sono state istituite 23 nuove fondazioni. La media nazionale era del 2.1 percento, mentre in Germania orientale era del 3.8 percento. Con 658 fondazioni di diritto civile legalmente riconosciute, la Sassonia rimane al primo posto in Germania orientale. In termini di numero di fondazioni per 100.000 abitanti, si classifica al 12º posto tra gli stati federali, con 16.1, ancora significativamente al di sotto della media nazionale di 31.

Il prossimo sabato, verrà fondata la "Stolpener Land" civic foundation, avviata da persone residenti nel comune di Stolpen e nei villaggi circostanti nella regione della Sassonia. Il loro obiettivo è di promuovere la coesione e il bene comune in un contesto rurale tradizionale, e di incoraggiare la vita sociale in generale. L'intenzione è di creare incontri, preservare le tradizioni locali e offrire uno spazio aperto a tutti coloro che si impegnano per i valori della nostra Costituzione, tra cui la democrazia, la dignità umana, il rispetto, la tolleranza e la diversità.

Le tendenze delle fondazioni continuano a crescere, secondo il Ministero dell'Interno. Le fondazioni ancora attive più vecchie risalgono al 16º secolo, mentre le più recenti sono state istituite solo poche settimane fa. Gli scopi delle fondazioni variano dal sostenere siti culturali e del patrimonio individuali, promuovere il talento scientifico, alleviare la vita dei malati e dei svantaggiati, a scopi aziendali o sostenere la propria famiglia. Le risorse disponibili variano tra pochi migliaia e diversi milioni di euro.

Ad esempio, la Fondazione per il Gewandhaus di Lipsia, o le numerose fondazioni delle casse di risparmio della Sassonia, garantiscono, sostengono e arricchiscono la vita culturale, artistica e sociale, alleggerendo anche lo Stato libero e i comuni. Le medie imprese si impegnano nella vita sociale attraverso le fondazioni aziendali, e ora sette fondazioni civiche promuovono la coesione sociale locale.

Il Ministro dell'Interno Armin Schuster (CDU) ha elogiato l'iniziativa per istituire la fondazione civica Stolpener Land, dicendo: "Questo dimostra lo spirito di attiva coesione sociale tra le generazioni. La nostra democrazia prospera sulla partecipazione, non sull'osservazione".

La fondazione civica Stolpener Land, che verrà istituita sabato, si allinea con i valori della Fondazione di democrazia, dignità umana, rispetto, tolleranza e diversità.

