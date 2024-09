Oltre 600 agenti della polizia faranno in modo che Wiesn rimanga la festa pubblica più sicura.

Dopo l'incidente con il coltello a Solingen, gli organizzatori dei principali festival popolari stanno mettendo l'accento sulla sicurezza. Il Munich Oktoberfest, che inizia questo fine settimana, mira ad essere il più sicuro possibile. Ci saranno oltre 600 agenti delle forze dell'ordine per garantire la sicurezza. Verranno inoltre applicati vari limiti e multe consistenti.

Le autorità sono fiduciose per il 189º Oktoberfest. La Wiesn è nota come il "festival popolare più sicuro al mondo", ha detto il capo delle operazioni Christian Huber della Presidenza di Polizia di Monaco, anche se ha ammesso: "Non possiamo garantire la sicurezza al 100%". La squadra di sicurezza sta facendo del suo meglio per raggiungere il più alto livello di sicurezza possibile. "Possiamo parlare di un livello di sicurezza molto elevato", ha dichiarato Huber. La situazione di minaccia generale è aumentata, ma non ci sono segni concreti di pericolo, ha aggiunto.

Circa 600 agenti di polizia pattuglieranno il Munich Oktoberfest, a partire da sabato e fino al 6 ottobre. Per la prima volta, verranno utilizzati 40 metal detector. Inoltre, ci saranno 1200-1500 steward assunti dalla città. I controlli regolari ai punti di ingresso e la forte presenza della polizia sono da tempo parte della strategia di sicurezza di questo festival popolare su scala globale, che ha attirato oltre 7,2 milioni di visitatori lo scorso anno, un nuovo record.

Il sito sarà monitorato estensivamente dalle telecamere della polizia, soprattutto i fumatori dovrebbero essere consapevoli di questo. Nonostante la parziale legalizzazione della marijuana, le canne sono ancora proibite nei festival popolari della Baviera. Come lo scorso anno, quando la marijuana era ancora illegale, la polizia prenderà misure severe. Le multe possono arrivare fino a 1500 euro per le canne sulla Theresienwiese. "Evitate di fumare quella roba sul terreno della Wiesn", consiglia Huber.

Sorveglianza delle telecamere, divieto dei droni, telecamere sul corpo

La strategia di sicurezza in evoluzione include anche il divieto di borse e zaini di grandi dimensioni, nonché coltelli e bottiglie di vetro. Tentare di portare un coltello da una tenda sul terreno del festival potrebbe comportare multe fino a 1000 euro.

I droni e i voli sono proibiti sopra il sito. Intorno a 50 telecamere tengono d'occhio la zona dell'evento. Gli agenti di polizia sono equipaggiati con telecamere sul corpo e le strade di accesso sono protette da barriere e vasi di cemento.

Gli agenti di polizia saranno fortemente presenti durante il Munich Oktoberfest, pattugliando il terreno per garantire la sicurezza. Con oltre 600 agenti e steward aggiuntivi, il festival mira a mantenere la sua reputazione di "festival popolare più sicuro al mondo".

