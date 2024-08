Oltre 500 comunità ucraine hanno subito interruzioni di corrente a seguito di attacchi

In Ucraina, 524 comunità sperimentano blackout a causa dell'aggressione russa. Il ministero dell'Energia ucraino lo rende noto attraverso l'agenzia di stampa statale Ukrinform. La situazione nel settore energetico è critica, ma non sono state imposte limitazioni ai consumatori.

11:38 Ucraina: oltre 160 scontri con le truppe russe in 24 ore

Il fronte ucraino ha registrato 160 scontri ieri. I combattimenti sono stati intensi in dieci regioni, con la massima tensione nella direzione di Pokrovsk, come indicato nel rapporto sulla situazione di questa mattina diffuso dallo Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine. Le forze russe hanno lanciato cinque attacchi con 15 missili e 95 attacchi con 127 bombe aeree guidate su posizioni ucraine, nonché città e villaggi.

10:57 Dipendente di Reuters disperso dopo l'attacco all'hotel nella città ucraina orientale di Kramatorsk - Continua la ricerca tra le macerie

Le fonti ucraine riferiscono che le forze russe hanno preso di mira un hotel nella città orientale ucraina di Kramatorsk la scorsa notte. Un dipendente di Reuters risulta disperso e due sono rimasti feriti. In una dichiarazione dell'agenzia di stampa, si è appreso che una squadra di sei membri di Reuters si trovava nell'hotel Sapphire quando è avvenuto l'incidente. L'edificio sarebbe stato colpito da un razzo il giorno precedente. "Uno dei nostri colleghi è ancora disperso e due sono stati trasportati in ospedale per le cure mediche", si legge nella dichiarazione. Stanno collaborando con le autorità a Kramatorsk. Il governatore della regione di Donetsk ha scritto su Telegram che "i russi hanno attaccato Kramatorsk". Due giornalisti sono rimasti feriti e uno è ancora disperso. "Le autorità, la polizia e i servizi di soccorso sono sul posto. Sono in corso operazioni di demolizione e soccorso". Il ministero della Difesa russo non ha risposto immediately to a request for comment. "Le forze russe hanno attaccato la città di Kramatorsk, probabilmente con un missile Iskander-M", si legge in una dichiarazione dell'Ufficio del Procuratore Generale ucraino, aggiungendo che è stata avviata un'"indagine preliminare" sull'attacco. Il missile ha colpito alle 22:35 ora locale del giorno precedente.

10:44 Comandante dell'Aviazione: oltre l'80% dei droni Shahed russi intercettati e distrutti la scorsa notte

Le forze di difesa aerea ucraine sembrano aver passato una notte di successo: hanno intercettato e distrutto oltre l'80% dei droni Shahed russi. L'agenzia di stampa statale Ukrinform lo riferisce, citando il comandante dell'aviazione, Mykola Oleschuk. Non solo gli difensori ucraini hanno intercettato oltre l'80% dei droni kamikaze, ma hanno anche intercettato la maggior parte dei missili lanciati.

10:20 Ucraina: hotel a Kramatorsk bombardato - Several Western journalists injured

Several Western journalists were harmed in a Russian shelling of the eastern Ukrainian city of Kramatorsk the previous night, according to official reports. A hotel was struck, and two individuals were rescued injured, while one individual is still buried under the debris, the Ukrainian governor of the Donetsk region, Wadym Filaschkin, wrote on Telegram. "All three victims are journalists, citizens of Ukraine, the USA, and the UK." The attack was confirmed in pro-Russian blogs. According to them, Kramatorsk was attacked with heavy glide bombs of the FAB-1500 type. However, it is reported there that a machine-building factory and several military targets were hit.

09:54 US Electronics Exported to Russia: New US Export Regulations Criticized by China

China has criticized the tightened controls by the US against dozens of exporters from the People's Republic. The move disrupts the international trade order and impedes normal goods exchange, the Ministry of Commerce in Beijing stated. China will take necessary measures to protect the legitimate rights of its companies. The Ministry is reacting to a decision by the US government last Friday. This decision placed 105 companies - 42 Chinese, 63 Russian, and 18 from other countries - on a list with export restrictions. They were targeted for various reasons, from transferring US electronics to the Russian military to producing thousands of drones used by Russia in its invasion of Ukraine. These companies must now obtain hard-to-acquire licenses.

09:29 "250 Targets in Range" for Ukraine: ISW Calls for Unlimited Use of Long-Range Missiles

The US think tank Institute for the Study of War (ISW) is advocating for the unrestricted use of long-range weapons on Russian territory by Ukraine. Despite the redeployment of air forces to the deeper rear, many military targets remain within range of US ATACMS missiles, which Ukraine already employs, albeit under restrictions from Washington preventing their use against Russian territory. "ISW estimates that at least 250 military and paramilitary objects in Russia are within range of the ATACMS missiles provided by the United States to Ukraine," a recent analysis states. However, only attacks with HIMARS multiple rocket launchers and GLMRS missiles are presently permitted. "This enables Ukraine to target at most 20 of the 250 objects," says ISW.

09:06 Kyiv: 1,190 Russian Soldiers "Neutralized" in a Day

08:39 Forze Aeree Ucraine: Maggioranza dei Missili e Droni Russi Intercettati Durante Operazioni Notturni

Come riportato, l'Ucraina ha dichiarato che la Russia ha lanciato numerosi missili e droni verso le sue regioni settentrionali e orientali durante la notte. Le Forze Aeree Ucraine hanno dichiarato che la maggior parte dei missili non ha raggiunto i loro obiettivi. Sono stati utilizzati vari tipi di missili, tra cui i missili balistici Iskander-M, i missili da crociera Iskander-K e sei missili guidati. Non è stato reso noto il numero esatto di missili distrutti. Inoltre, otto dei nove droni d'attacco russi sono stati abbattuti con successo.

08:08 Morti Salgono a Sei nell'Attacco con Razzi Russi Notturno al Distretto di Slobidsky di Kharkiv

Il numero delle vittime è salito a sei a seguito di un attacco notturno con razzi russi nel distretto di Slobidsky nella regione di Kharkiv, secondo il sindaco di Kharkiv, Ihor Terekhov, come riportato dall'agenzia di stampa statale ucraina Ukrinform.

07:32 Zelensky Loda i Nuovi Droni da Rocket Prodotti in Ucraina

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha elogiato i nuovi droni da rocket prodotti in Ucraina, i Palianytsia. Zelensky ha dichiarato che questi droni da rocket e altri avanzamenti militari sono vitali per la nazione, data la lentezza delle decisioni da parte di alcuni partner internazionali. "Oggi, la nostra nuova arma ha visto la sua prima operazione di successo in combattimento", ha detto, come riportato dal "Kyiv Independent". "Una nuova classe di droni da rocket ucraini, i Palianytsia".

06:55 Comandante dell'Azov: Nessun Soldato Azov Liberato nello Scambio di Prigionieri

Nessun soldato Azov è stato coinvolto nello scambio di prigionieri recente tra Russia e Ucraina, secondo i resoconti ucraini che citano il comandante di brigata Denys Prokopenko. Il comandante del Reggimento Azov ha criticato lo scambio di prigionieri più recente, esprimendo il suo disappunto per il fatto che nessuno dei combattenti Azov che sono stati in captivity russa per più di due anni è stato incluso.

06:14 Governatore: Cinque Morti e Dodici Feriti in un Attacco Aereo Ucraino nella Regione di Frontiera Russa di Belgorod

Cinque civili sono morti e dodici sono rimasti feriti, quattro gravemente, in un attacco aereo ucraino nella regione di frontiera russa di Belgorod durante la notte, secondo le autorità locali guidate dal governatore Vyacheslav Gladkov. Tre minori sono rimasti feriti, di cui due sono stati ricoverati in ospedale. L'Ucraina ha recentemente intensificato i suoi attacchi sul territorio russo e ha penetrato nella regione di Kursk, confinante con Belgorod, all'inizio di agosto. Belgorod è diventato un bersaglio frequente per gli attacchi aerei e con droni ucraini, in risposta agli attacchi dal lato russo.

05:47 Russia: Vittime Civili a causa del Bombardamento Ucraino

Cinque civili sono morti e dodici sono rimasti feriti nell'artiglieria nella città di Rakitnoe nella Russia sud-ovest, secondo il governatore della regione, Vyacheslav Gladkov, su Telegram. Non è stato possibile verificare in modo indipendente i resoconti e l'Ucraina è rimasta in silenzio sulla questione.

04:26 La Città di Sumy Soffre Attacchi con Razzi e Vittime

La città di Sumy è stata colpita da razzi, con due punti d'impatto segnalati, secondo l'amministrazione militare regionale. Sette persone sono rimaste ferite, due gravemente. La Russia ha attaccato l'infrastruttura civile di Sumy sabato sera, secondo i resoconti.

03:35 Kharkiv e Chuhuiv Soffrono Attacchi con Razzi

Il governatore della regione di Kharkiv, Oleh Syniehubov, lancia l'allarme: il militare russo ha lanciato attacchi con razzi sulle città di Kharkiv e Chuhuiv. Al momento, una persona è rimasta ferita. Un'esplosione significativa è stata segnalata a Kharkiv, secondo il post di Telegram del sindaco Ihor Terechow. Consiglia prudenza ai cittadini. L'origine dell'esplosione rimane sconosciuta.

03:06 Difesa Aerea Ucraina Avverte di Droni da Combattimento in Arrivo

Un'allerta aerea è attiva nelle regioni orientali e meridionali dell'Ucraina durante le prime ore del mattino. Le forze aeree ucraine avvertono, tra le altre cose, di un gruppo di droni da combattimento Shahed in movimento verso la regione ucraina meridionale di Mykolaiv, sul Mar Nero. Si prevedono attacchi russi intensificati intorno al Giorno dell'Indipendenza dell'Ucraina, che si è svolto sabato. Tuttavia, un'ondata più ampia di attacchi non si è ancora materializzata.

01:32 L'Ungheria Accusa Bruxelles di Aver Interrotto gli Approvvigionamenti di Olio

L'Ungheria sospetta che la Commissione Europea sia stata il catalizzatore dell'interruzione degli approvvigionamenti di olio russo. Il ministro degli Esteri Peter Szijjarto afferma: "È chiaro che la dichiarazione emanata dalla Commissione Europea, in cui si afferma di non essere pronta ad aiutare a garantire l'approvvigionamento energetico dell'Ungheria e della Slovacchia, suggerisce che l'ordine è stato dato da Bruxelles a Kyiv per (...) creare difficoltà con l'approvvigionamento energetico dell'Ungheria e della Slovacchia". La Commissione Europea ha inizialmente rifiutato di commentare. Nel giugno scorso, il governo ucraino ha incluso la società petrolifera russa Lukoil nella lista delle sanzioni e ha bloccato il oleodotto Druzhba, che attraversa anche il territorio ucraino. Questo atto ha isolato in gran parte l'Ungheria e la Slovacchia dai loro principali fornitori di olio.

22:12 Quattro Donne Ferite in Attacco delle Truppe Russe a Villaggio nella Regione di KupianskLe truppe russe hanno attaccato il villaggio di Novoosynove nella regione di Kupiansk dell'Oblast' di Kharkiv, ferendo quattro donne, secondo quanto riferito da Oleh Syniehubov, capo dell'amministrazione militare della regione di Kharkiv. "Gli occupanti hanno assalito il villaggio di Novoosynove nella regione di Kupiansk intorno alle 12:00. Come risultato dell'attacco, una casa privata è stata data alle fiamme", ha detto Syniehubov. Le ferite sono state ricoverate in strutture mediche. Le indagini sull'attacco sono ancora in corso.

21:03: Il Ministro della Difesa del Regno Unito Omaggia la Risolutezza dell'Ucraina contro la Forza della RussiaJohn Healey, Ministro della Difesa del Regno Unito, scrive un tributo all'Ucraina sulla piattaforma "European Pravda", celebrando il Giorno dell'Indipendenza dell'Ucraina. "A 33 anni, l'Ucraina ha proclamato la sua indipendenza, immaginando un futuro più luminoso e prospero come democrazia autosufficiente, libera dalla morsa dell'Unione Sovietica", ha scritto Healey. Oggi, gli ucraini celebrano il loro Giorno dell'Indipendenza in un campo di battaglia difficile, lottando per la loro esistenza contro l'invasione brutale e illegale di Putin. "L'Ucraina ha costantemente affrontato le sfide contro la forza e le risorse della Russia. Oggi, rendiamo omaggio allo spirito indomabile del popolo ucraino", ha scritto Healey. Essi dimostrano un coraggio straordinario, sia nel settore militare che civile. Il Regno Unito esprime la sua solidarietà incondizionata e l'impegno a stare al fianco dei suoi alleati ucraini per tutto il tempo necessario. Di conseguenza, il Regno Unito avvia oggi una campagna, invitando le persone dentro e fuori la Gran Bretagna a esprimere il loro sostegno all'Ucraina. Healey ha invitato gli utenti dei social media a "Fare Rumore per l'Ucraina" e a condividere i post pertinenti, riconoscendo non solo l'aiuto militare ed economico, ma anche l'amicizia e la solidarietà estese all'Ucraina.

20:05: Zelensky Promuove Syroyid a GeneraleIl Presidente Volodymyr Zelensky dell'Ucraina ha promosso Oleksandr Syroyid, capo delle forze armate ucraine, al grado di generale, secondo un decreto firmato da Zelensky. In precedenza, Syroyid aveva il grado di colonnello generale in Ucraina. La promozione è stata motivata dai significativi progressi compiuti dalle truppe ucraine nella regione di confine russa di Kursk.

