- Oltre 200 posti di insegnamento sono vacanti nel Land di Brema

All'inizio dell'anno scolastico, ci sono 201 posti di insegnamento vacanti nello stato tedesco di Bremen. Nella città di Bremen, 75 posti sono aperti, ha detto il Senatore per l'Istruzione Sascha Aulepp. A Bremerhaven, non è ancora stata trovata una soluzione per 126 posti. "Sono anche molto preoccupato", ha detto il politico SPD. Tuttavia, Bremen se la cava meglio rispetto ad altri stati federali - nonostante un significativo aumento del numero di studenti.

Rispetto all'anno scolastico precedente, circa 1.100 bambini e giovani in più frequentano le scuole generali nella città di Bremen, ha annunciato il Senatore. Pertanto, sono state istituite ulteriori 90 classi lì. Circa 61.000 bambini e giovani frequentano la scuola a Bremen.

Per attrarre più insegnanti, il dipartimento dell'istruzione continua a concentrarsi sull'attrazione di coloro che cambiano carriera. Inoltre, gli insegnanti sono stati trasferiti ad altre scuole, ha detto Aulepp. "Questo è stato ottenuto attraverso un accordo reciproco. Non abbiamo dovuto imporre o ordinare alcun trasferimento". Il tasso di approvvigionamento degli insegnanti nella città di Bremen è di circa il 98%.

A causa dell'aumento delle iscrizioni scolastiche, sono state istituite ulteriori 90 classi nella città di Bremen quest'anno scolastico. Nonostante la forte domanda, il tasso di approvvigionamento degli insegnanti nella città rimane sostanziale, pari al circa 98%.

Leggi anche: