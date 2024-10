Oltre 200 morti e numerosi dispersi a seguito di forti piogge in Nepal.

Intensi piogge torrenziali nel Nepal himalayano hanno causato la perdita di almeno 200 vite. Secondo quanto riferito dal "The Kathmandu Post", citando fonti della polizia, lunedì pomeriggio (ora locale) erano ancora disperse più di due dozzine di persone. Si dice che circa 4.200 persone siano state salvate. Sono state segnalate anche numerose ferite.

Il paese asiatico del Sud ha lottato contro le conseguenze delle persistenti piogge torrenziali per diversi giorni. Il numero delle vittime è aumentato giorno dopo giorno. La maggior parte dei decessi si è verificata nella valle di Kathmandu, che comprende la capitale e altre aree urbane, ed è la regione più densamente popolata del paese. I media locali hanno descritto le piogge a Kathmandu come le peggiori degli ultimi decenni. Secondo il Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione, il Nepal ha circa 31,2 milioni di abitanti.

Le piogge si sono attenuate o hanno cessato in gran parte del paese. Tuttavia, sono state segnalate richieste di aiuti dalle aree che avevano perso i contatti. Le missioni di ricerca e soccorso erano previste per continuare per diversi giorni, secondo le autorità.both the police and the military were involved in these operations. In alcune aree, i residenti hanno subito interruzioni temporanee di energia e internet.

Le inondazioni hanno causato danni estesi alle infrastrutture, con numerose strade bloccate, rendendo difficile la circolazione e le operazioni di soccorso. Anche se il materiale è stato rimosso dalle strade in tutto il paese, i voli interni hanno gradualmente iniziato a riprendere. Molte scuole sono rimaste chiuse.

A causa del suo territorio montuoso e dei fiumi principali, il Nepal è vulnerabile ai disastri naturali. Le piogge intense che scatenano inondazioni e frane sono comuni durante la stagione monsonica dell'Asia meridionale, che va solitamente da giugno a settembre. Tuttavia, la pioggia è essenziale per l'agricoltura, di cui dipende una grande parte della popolazione.

