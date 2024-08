- Oltre 20 milioni di passeggeri in Germania fanno parte della loro routine di trasporto.

Intorno ai 20,5 milioni di persone si spostano quotidianamente per recarsi al lavoro in Germania. Secondo l'Istituto Federale di Ricerca Edilizia, Urbana e Sviluppo Territoriale (BBSR), circa 7,1 milioni di questi lavoratori hanno un tragitto di oltre 30 chilometri per raggiungere il posto di lavoro. Non sono inclusi i dettagli su eventuali giorni di lavoro da casa.

Secondo il rapporto, Monaco di Baviera è la città più popolare per i pendolari al di fuori dei suoi confini urbani, con 454.900 dipendenti residenti fuori dalla città nel 2023. Seguono Francoforte sul Meno (404.800), Amburgo (391.900), Berlino (391.200) e Colonia (305.200).

Le regioni con le distanze medie di pendolarismo più lunghe includono Märkisch-Oderland (Brandeburgo), Ludwigslust-Parchim (Mecklemburgo-Pomerania Anteriore), Altmarkkreis Salzwedel (Sassonia-Anhalt) e Landsberg am Lech (Baviera), con una media di 27 chilometri, seguite da Pfaffenhofen an der Ilm (Baviera) con un tragitto di 26 chilometri.

Il numero di pendolari è aumentato di 140.000 rispetto all'anno della pandemia del 2022. Con l'aumento dei lavoratori nel 2023, la percentuale di pendolari è rimasta intorno al 60%. L'aumento più significativo dei pendolari è stato osservato ad Amburgo (in più 13.200), Monaco di Baviera (10.900), Berlino (8.800) e Düsseldorf (8.300).

In queste città satellite, molte persone si spostano per raggiungere il posto di lavoro, come Monaco di Baviera, Francoforte sul Meno, Amburgo e Berlino. Nonostante le lunghe distanze dei tragitto in regioni come Märkisch-Oderland e Landsberg am Lech, le persone scelgono ancora di lavorare fuori dalla loro città.

