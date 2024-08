- Oltre 2.400 persone hanno adorato l'incontro "L'arte nel momento" tenutosi al Landtag

La popolare serie estiva "Epoch of Creativity" ha attirato un folto pubblico per l'ennesima volta. Il sesto evento, tenutosi di giovedì, ha registrato un'affluenza impressionante di circa 750 persone, secondo quanto riferito dall'amministrazione del Parlamento dello Stato. La rassegna ha visto l'esibizione del gruppo di archi dell'Orchestra del Film Tedesco Babelsberg, che ha eseguito brani di Felix Mendelssohn Bartholdy, Edward Elgar, Peter Warlock e Gustav Holst.

"Epoch of Creativity" è stata introdotta nel 2020 dal Presidente del Parlamento dello Stato Ulrike Liedtke (SPD). Dal metà luglio, più di 2.400 persone hanno partecipato a questi eventi. La lineup ha incluso l'Orchestra di Accordioni della Brandeburgo, il gruppo di ottoni Duke Brass, la performance di danza "Rimani Flessibile", l'artista performativa Annika von Trier, l'autrice Ingeborg Arlt e l'ensemble di performance 101 Concrete.

Il settimo evento di "Epoch of Creativity" si terrà al Landtag, come annunciato dall'amministrazione del Parlamento dello Stato. Nonostante la concorrenza di altri eventi, si prevede che attirerà un vasto pubblico, proprio come i suoi predecessori.

