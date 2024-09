Oltre 187 mila giovani di età inferiore ai 10 anni hanno già ricevuto i vaccini.

Nei primi tre giorni della campagna di immunizzazione contro il polio a Gaza, circa 187.000 bambini sotto i dieci anni hanno ricevuto le loro dosi. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), guidata da Tedros Adhanom Ghebreyesus, la prima fase delle vaccinazioni nel Gaza centrale è ora completa, come condiviso sulla piattaforma X.

L'obiettivo iniziale di vaccinare 156.500 bambini durante questo periodo è stato superato. Nei prossimi tre giorni, le vaccinazioni continueranno in quattro luoghi centrali a Gaza, secondo l'aggiornamento successivo di Tedros. Questi luoghi, controllati dall'autorità sanitaria guidata da Hamas, si trovano nella città di Deir al-Balah e nel campo profughi di Nuseirat.

Tedros ha anche menzionato che i preparativi per l'inizio della campagna di vaccinazione nel sud di Gaza, prevista per giovedì, sono in corso. Questa iniziativa mira a inoculare circa 340.000 bambini, come dichiarato dall'OMS.

Adele Khodr, Direttore regionale del Middle East e North Africa di UNICEF, ha sottolineato che gli ultimi tre giorni hanno portato un raggio di speranza in mezzo al conflitto cupo a Gaza. Molte famiglie hanno fatto grandi sforzi per raggiungere i centri di vaccinazione.

Sono state dichiarate tregue temporanee e specifiche per i luoghi per le immunizzazioni. "Le tregue concordate sono state rispettate durante questa prima fase", ha sintetizzato Khodr. Ha descritto

