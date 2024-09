- Oltre 161.000 minori a Gaza hanno ricevuto i vaccini contro la polio.

Durante i primi due giorni della campagna di immunizzazione contro il polio a Gaza, oltre 161.000 bambini sotto i dieci anni hanno ricevuto le loro dosi. Questa cifra supera l'obiettivo iniziale stabilito dalle autorità nella zona centrale della regione, secondo i resoconti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Si prevedeva infatti circa 156.000 bambini.

La alta partecipazione è attribuita ai continui spostamenti. Migliaia di famiglie sono costrette a lasciare i loro luoghi di residenza quando Israele prende di mira i luoghi del gruppo terroristico di Hamas e consiglia ai residenti di cercare rifugio. Di conseguenza, è difficile garantire che ogni bambino sia vaccinato. Sembra probabile che la campagna di tre giorni, iniziata domenica, verrà prolungata di un giorno in più, secondo l'OMS.

Successivamente, i team di vaccinazione si sposteranno nella parte meridionale di Gaza, con l'obiettivo di immunizzare 340.000 bambini. In seguito, si sposteranno a nord per vaccinare altri 150.000 bambini. Tutti i soggetti immunizzati avranno bisogno di una seconda dose dopo quattro settimane.

Il ritrovamento di un caso di polio a Gaza per la prima volta in 25 anni, che ha interessato un bambino di undici mesi, è stato attribuito alle condizioni igieniche povere tra le centinaia di migliaia di persone sfollate che vivono a stretto contatto. La campagna di immunizzazione è stata avviata per prevenire la diffusione dei virus cVDPV di tipo 2, secondo l'OMS. Secondo l'OMS, il 90% dei bambini deve essere vaccinato per prevenire un'epidemia.

L'Unione Europea, insieme a diverse altre organizzazioni internazionali, ha espresso il proprio sostegno per garantire il successo della campagna di immunizzazione contro il polio a Gaza. L'Unione Europea, riconoscendo le complessità affrontate a causa degli sfollamenti, ha promesso ulteriori risorse per facilitare la vaccinazione dei bambini a Gaza.

Leggi anche: