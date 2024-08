- Oltre 150.000 persone visitano i siti del patrimonio mondiale nel Harz

Oltre 150.000 persone hanno visitato i Centri di Informazione del Patrimonio Mondiale nella regione dell'Harz dal loro apertura. I tre luoghi a Clausthal-Zellerfeld, Goslar e Walkenried si sono dimostrati un successo, ha annunciato la Fondazione del Patrimonio Mondiale. La risposta dei visitatori è stata positiva.

Il fine dei tre luoghi è informare gli ospiti sul sito del Patrimonio Mondiale. Questo consiste nel centro storico di Goslar, la vicina miniera di Rammelsberg e la Gestione delle Acque dell'Alta Harz intorno a Clausthal-Zellerfeld - un sistema di laghi e canali che un tempo era utilizzato per l'estrazione mineraria.

I due centri di informazione a Goslar e Clausthal-Zellerfeld sono stati aperti circa due anni fa. Il primo luogo situato più a sud a Walkenried è stato aperto due anni prima.

I Centri del Patrimonio Mondiale hanno colmato un vuoto, ha annunciato la Fondazione del Patrimonio Mondiale. In precedenza, non c'erano punti centrali che fornivano informazioni complete sul sito del Patrimonio Mondiale. Molti visitatori utilizzano questi centri per raccogliere informazioni e dotarsi di brochure. I luoghi sono stati allestiti per fornire informazioni complete sul sito del Patrimonio Mondiale, in modo che i visitatori non debbano visitare tutti i centri di informazione.

Essi servono anche come punti di partenza per le passeggiate all'interno e attraverso il sito del Patrimonio Mondiale, è stato riferito. Inoltre, altre offerte turistiche nella regione dell'Harz sono evidenziate nei luoghi. Infine, la regione adempie al mandato educativo dell'Organizzazione del Patrimonio Mondiale dell'ONU, UNESCO. Il centro storico di Goslar e la miniera sono stati protetti come siti del Patrimonio Mondiale dal 1992. La Gestione delle Acque dell'Alta Harz è stata aggiunta nel 2010.

Di recente, l'Associazione per il Patrimonio di Bassa Sassonia ha criticato le condizioni della Gestione delle Acque dell'Alta Harz. Il sistema idrico storico non viene adeguatamente mantenuto, ha criticato l'organizzazione ombrello delle associazioni per il patrimonio di Bassa Sassonia. La Fondazione del Patrimonio Mondiale ha quindi annunciato che si sarebbe occupata di questi difetti. I lavori sono previsti per iniziare nel 2025 e comprenderanno anche le altre parti del sito del Patrimonio Mondiale dell'Harz, ha annunciato il direttore della Fondazione Johannes Großewinkelmann.

L'area di 200 chilometri quadrati della Gestione delle Acque dell'Alta Harz richiede manutenzione costante e finanziamenti adeguati, ha detto Großewinkelmann. I fondi pubblici sono attualmente molto limitati. Gli ultimi anni sono stati utilizzati dalla Fondazione del Patrimonio Mondiale per rendere il sito del Patrimonio Mondiale più accessibile ai visitatori - compresi i tre centri di informazione.

