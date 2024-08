- Oltre 1325 infrazioni stradali documentate in un intervallo di 72 minuti, suggerendo che un numero considerevole di conducenti potrebbe non conoscere le regole.

Sulle autostrade tedesche, si verifica spesso una scena comune: i cartelli stradali sopra la carreggiata ti guidano sulla corsia da utilizzare e impostano il limite di velocità. Tuttavia, sembra che le chiusure di corsie, in particolare, non riescano a catturare l'attenzione di molti automobilisti. Questo ha portato la Polizia Stradale di Francoforte a rilasciare un comunicato stampa intitolato: "Il rosso X è un 'no-go'!"

Nel comunicato, gli agenti descrivono una situazione eccezionale in un cantiere autostradale. In soli 72 minuti, una telecamera di velocità ha rilevato un'impressionante quantità di 1325 volte. La causa? Una corsia era chiusa sull'autostrada specifica, indicato da un rosso X. Nonostante ciò, molti automobilisti hanno ignorato l'avviso stradale, portando a un numero elevato di infrazioni.

Enforcement delle violazioni

La polizia stradale insiste: "Quando si vedono X rossi diagonali sui cartelli, è un segnale per il conducente, come un semaforo rosso, che l'utilizzo di quella corsia è severamente proibito. Ciò garantisce la sicurezza aggiuntiva delle aree pericolose, come i cantieri, per coloro che vi sono presenti."

Sembra che non sia la prima volta che la polizia deve ripetere questo messaggio al pubblico. Gli agenti hanno sottolineato l'importanza dei cartelli di chiusura e un rappresentante della polizia ha dichiarato a "T-Online" che "le persone o non capiscono il segnale stradale o scelgono di ignorarlo."

Multa salata per chi guida su una corsia chiusa

Gli automobilisti sorpresi a guidare sulla corsia chiusa durante il controllo saranno puniti con una multa. Ignorare i "rossi X diagonali" costa almeno 90 euro e una macchia sulla fedina penale a Flensburg. Se si mettono a rischio altri utenti della strada guidando sulla corsia chiusa, è di 200 euro e due punti. In caso di incidente, si aggiungono altri 40 euro.

La Polizia Stradale di Francoforte ha sottolineato che i rossi X diagonali sui cartelli svolgono un ruolo cruciale, funzionando come un semaforo rosso, indicando che l'utilizzo della corsia etichettata è severamente proibito per garantire la sicurezza nelle aree pericolose come i cantieri. Purtroppo, altri automobilisti sembrano trascurare o ignorare questi cartelli di chiusura, come dimostrato dal numero elevato di infrazioni registrate vicino a una chiusura di corsia con una sezione trasversale circolare.

