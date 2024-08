Olmo e' l'ultima arma offensiva di Flick per la campagna di timeshare del Barça.

La Bundesliga perde uno dei suoi migliori giocatori offensivi, l'allenatore del Barcellona Hansi Flick può essere soddisfatto: il trasferimento di Dani Olmo è finalmente stato completato. Per il campione europeo che ha brillato nel torneo in Germania, è molto più di un semplice trasferimento.

Con i capelli schiariti e un ampio sorriso, Dani Olmo ha tenuto la maglia blu-rossa del FC Barcelona in mano mentre il suo grande sogno finalmente si avverava. Dopo quattro anni all'RB Leipzig, il campione europeo spagnolo lascia la Bundesliga e si unisce al suo club giovanile - l'orgoglio era evidente sia in Olmo che nel presidente del club Joan Laporta.

"Sono a casa", hanno scritto i catalani in un video che annunciava il tanto atteso trasferimento del re. Mentre la Bundesliga perde un'attrazione, Hansi Flick guadagna un'altra arma offensiva nella caccia ai titoli. Secondo i resoconti dei media, Leipzig riceverà un costo di trasferimento di 55 milioni di euro per il 26enne, più eventuali pagamenti bonus fino a sette milioni. Olmo ha firmato un contratto a lungo termine con il Barcellona fino al 2030.

Per Olmo, è un ritorno alle sue radici calcistiche. All'età di nove anni, è stato ammesso alla leggendaria accademia giovanile "La Masia" del FC Barcelona, prima di trasferirsi al club di prima divisione croato Dinamo Zagreb all'età di 16 anni. Nel 2020, il centrocampista offensivo si è trasferito a Lipsia, dove ha segnato 17 gol in 107 partite di Bundesliga e si è sviluppato in un giocatore di livello mondiale in soli quattro anni.

"Grazie RB Leipzig, sarai sempre nel mio cuore", ha scritto Olmo sui social media: "Siamo cresciuti insieme, abbiamo vinto i nostri primi trofei e abbiamo scritto la storia insieme. Due coppe e la Supercoppa sono solo alcuni dei tanti momenti indimenticabili che rimarranno sempre con me".

"Il suo trasferimento al FC Barcelona è anche un tributo al buon lavoro fatto a Lipsia", ha detto Marcel Schäfer, direttore sportivo. Olmo ha raggiunto "il livello assoluto" e ora conta "tra i migliori giocatori del suo ruolo e era comprensibilmente molto richiesto quest'estate". Dopo una straordinaria Euro con tre gol e prestazioni eccezionali, Olmo non era più trattenibile per i Sassoni.

A Barcellona, Olmo può guardare avanti a nuovi momenti indimenticabili e titoli. Sotto Flick, i catalani vogliono attaccare di nuovo dopo una stagione deludente, e le prime impressioni dal tour negli Stati Uniti sono state tutte positive. "Siamo sulla strada giusta", ha sottolineato l'ex allenatore della nazionale, e la sua influenza era già visibile nei test match contro Manchester City (4:1 ai rigori), Real Madrid (2:1) e Milan (3:4 ai rigori).

E Olmo aggiunge ulteriore brillantezza alla forte linea offensiva intorno a Robert Lewandowski, sensazione Lamine Yamal e capitano della nazionale Ilkay Gündogan. "Il DNA del club è offrire spettacolo", ha recentemente detto Lewandowski a Sport Bild - e i catalani possono ora dimostrarlo con Olmo.

Leggi anche: