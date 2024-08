- Olmo dice addio al RB Leipzig - via libera per il Barça

Hansi Flick ottiene il giocatore desiderato. Il trasferimento del Campione d'Europa Dani Olmo a FC Barcelona è praticamente completo dopo settimane di corteggiamento e trattative. Anche se i catalani attendono ancora la conferma, Olmo stesso ha già detto addio a RB Leipzig tramite Instagram: "Grazie per avermi fatto parte del viaggio @rbleipzig. Ti porterò sempre nel mio cuore".

Il club di Bundesliga sassone sta perdendo uno dei suoi migliori giocatori. "Un club giovane, un giocatore giovane... siamo cresciuti insieme, abbiamo vinto i primi titoli e scritto la storia insieme", ha scritto Olmo: "Due coppe e la Supercoppa sono solo alcuni dei molti momenti che conserverò sempre". Dal momento che l'UE, dove Olmo è stato uno dei giocatori più notevoli della squadra vincente Spagna, la sua partenza era stata evidente.

Rompere le trattative all'inizio della settimana

Il calciatore offensivo di 26 anni firmerà un contratto con FC Barcelona che dovrebbe essere valido fino al 30 giugno 2030. Secondo i resoconti dei media, la cifra di trasferimento dovrebbe essere di 55 milioni di euro, con altri 7 milioni di euro di bonus per i catalani. Il contratto di Olmo a Lipsia, dove ha giocato dal gennaio 2020, sarebbe stato valido fino alla fine di giugno 2027.

Le parti responsabili di FC Barcelona e RB Leipzig non sono riuscite a trovare un accordo per il trasferimento entro una scadenza del 31 luglio con un prezzo di trasferimento fisso di 60 milioni. Tuttavia, lunedì Olmo è arrivato a Lipsia con il suo agente, così come il direttore sportivo di Barcellona Deco. Mercoledì sono atterrati a Barcellona e lo stesso giorno il professionista che aveva avuto problemi di infortunio a Lipsia avrebbe superato la visita medica. Venerdì è arrivato alla sede del club per firmare il contratto.

Olmo è considerato un giocatore desiderato da entrambi Flick, che ha allenato FC Barcelona da questa estate come successore di Xavi, e Deco. Le sue prestazioni all'UE, dove è stato tra i migliori marcatori con tre gol e ha fatto incubare la Germania con la sua rete negli ottavi di finale, hanno ulteriormente rafforzato il desiderio. A Barcellona, Olmo giocherà insieme ai suoi compagni di Eurocup Lamine Yamal, Ferran Torres e Pedri.

Il club di Bundesliga sassone è lasciato con il compito di trovare un sostituto per Olmo. Altri giovani talenti potrebbero dover emergere per colmare il vuoto lasciato dal giocatore in partenza.

Con il trasferimento di Olmo a FC Barcelona, Flick e Deco avranno un trio offensivo formidabile, composto da Olmo, Yamal e Torres, che rinforzerà la loro rosa per la nuova stagione.

