Olivier Rousteing: "Quando perdi l'amore della tua madre biologica... non hai paura di niente".

Non conosco i miei genitori biologici e non so perché mi abbiano abbandonato, ma credo che sia questo a rendermi forte oggi. Quando perdi l'amore della tua madre biologica, in un certo senso, ti senti come se non avessi paura di nulla. Devi solo andare avanti, credere in te stesso e non avere paura.

Nell'ambito della mia attività di redattore ospite, voglio parlare di diversi contesti, di diversità e di infanzia. Temi che sono molto importanti per me e per il mondo che abitiamo oggi.

I miei genitori adottivi mi hanno amata e mi hanno fatto credere in me stessa, ma ho capito intorno agli 11 anni di essere diversa quando sono stata vittima di bullismo a scuola: i ragazzi mi dicevano cose come "sei un bastardo, tua madre è una prostituta, tuo padre non è tuo padre".

La moda mi ha aiutato, è stata come una terapia. Con la moda potevo identificarmi in qualcosa. Quando ti vesti, cerchi di interpretare un personaggio - e io ho interpretato questo personaggio così tanto quando ero bambino.

Quando gli amici dopo la scuola mi chiedevano perché avessi un aspetto diverso da quello dei miei genitori, rispondevo: "Oh, sono un principe egiziano, marocchino o brasiliano".

Gioventù, razza e tradizione

Quando la stampa annunciò che ero il nuovo direttore creativo di Balmain, la cosa più scioccante per molte persone non fu la mia età (all'epoca avevo 26 anni) ma il mio colore, e questo mi sorprese molto. Improvvisamente si è parlato di me come della prima stilista di colore in una casa di moda di lusso.

A volte il pubblico della moda pensa di essere davvero moderno e all'avanguardia, ma credo che il sistema possa anche essere piuttosto antiquato. Oggi sono orgoglioso di parlare di un mondo in cui si cammina per strada e si vede tanta diversità, persone diverse, colori diversi, razze diverse.

È quello che voglio cercare di esprimere nella mia passerella, nel mio casting. Tutte le mie ragazze, indipendentemente dalla loro età, possono essere madri o avere 20 anni, possono avere forme del corpo diverse ed essere di colori diversi. Asiatiche, americane, africane, europee: sono donne bellissime e forti, orgogliose di sfilare.

Una musa moderna

Credo che questo sia il motivo per cui scelgo muse davvero diverse e moderne: le ho scelte perché sono contemporanee, fanno parte di questo nuovo mondo.

Fanno parte del presente e del futuro. Per esempio, Kim Kardashian. È una mia amica, una donna che amo per diversi motivi. Innanzitutto, penso che sia potente, che rappresenti il nuovo mondo e che rappresenti la nuova famiglia: Kim, Kanye, North. Penso che sia una famiglia moderna. Quando ero bambina, non ho avuto questo esempio durante la mia crescita.

Penso anche che stia superando i limiti quando si tratta di forme femminili. Mi piace vestirla, è un corpo diverso da quello delle modelle che sfilano sulla mia passerella. Mi piace vedere forme del corpo diverse, ragazze diverse, personalità diverse e background diversi: lei fa parte del mio mondo.

#Diversità

Ho deciso di diventare stilista perché amo i vestiti, la moda e il fascino del mondo della moda. Ma mi sono resa conto che non volevo solo compiacere la prima fila e l'industria.

Ho la possibilità di esprimere molto di più: la mia visione del mondo e la diversità. È sempre stata parte della mia vita, del mio sangue e della mia mente, ma è un argomento che puoi esprimere davvero quando sei cresciuto e sai chi sei.

Voglio raggiungere le persone che sognano in grande ed è per questo che per me la diversità è un tema così importante. È qualcosa che fa parte di me e per cui lotterò sempre.

Fonte: edition.cnn.com