Olivia Nuzzi sostiene che il suo ex partner ha orchestrato un piano di ricatto mentre era coinvolta con RFK.

Le accuse, formulate da Nuzzi in un atto depositato e presentato di recente davanti a un giudice del Superior Court di Washington D.C., e che Lizza nega, rappresentano l'ultima sconcertante svolta nel seguito della relazione segreta di lei con Kennedy, l'ex candidato indipendente alla presidenza. Questa vicenda ha scatenato un ampio dibattito nei media nazionali sull'etica giornalistica, poiché l'episodio è stato trasformato in una storia scandalistica dalla stampa.

Stando a un atto depositato da Nuzzi, Lizza "ha minacciato esplicitamente di rilasciare informazioni personali su di me, con l'intenzione di rovinare la mia vita, la mia carriera e la mia reputazione - una minaccia che ha poi eseguito."

Lo scorso mese, Nuzzi è stata messa in congedo da New York magazine mentre veniva condotta una "verifica di terze parti" dopo la sua ammissione di avere un legame personale con un soggetto rilevante per la campagna del 2024 mentre ne stava riportando. Una fonte affidabile ha informato CNN che la relazione in questione era con RFK Jr., che era stato oggetto di un articolo scritto da lei lo scorso anno durante la sua corsa presidenziale.

Lizza, che serve come capo corrispondente di Washington per Politico e co-autore di Playbook, è stato assente durante un'udienza in tribunale questa settimana in cui Nuzzi ha ottenuto un'ordinanza provvisoria di non-contatto contro di lui. Tali richieste sono generalmente il primo passo nelle dispute domestiche e vengono solitamente concesse rapidamente dai giudici, spesso senza informare la parte opposta.

Lizza non ha riconosciuto le accuse in tribunale, ma ha fornito una dichiarazione a CNN riguardo alle procedure legali.

"Mi dispiace che la mia ex-fidanzata senta il bisogno di fare false accuse contro di me in un tentativo di spostare la colpa per i propri fallimenti personali e professionali. Nego vigorosamente queste accuse e mi difenderò con decisione e con successo," ha dichiarato Lizza.

Martedì sera, Politico ha annunciato che Lizza avrebbe preso un congedo dal giornale fino al completamento dell'indagine sulla questione.

"POLITICO e Ryan Lizza hanno concordato che sarebbe meglio per lui fare un passo indietro e prendere un congedo durante questa indagine," ha detto un portavoce.

L'udienza successiva è prevista per il 15 ottobre, dando a Lizza la possibilità di presentare la sua risposta davanti al giudice.

Nuzzi crede che l'allegato harassment di Lizza sia iniziato all'inizio di luglio, con l'intenzione di ricattarla per farla tornare nella loro relazione e vendicarsi quando lei si è rifiutata.

Stando a lei, entro il mese successivo, Lizza aveva rubato un dispositivo elettronico personale da lei, hackerato i suoi dispositivi, quindi fornito informazioni dannose su di lei alla stampa in modo anonimo. Alcune di queste informazioni potrebbero essere state "manipolate" per farle più male, ha affermato Nuzzi, e sospetta che Lizza si sia spacciato per "un operatore anonimo della campagna" per diffondere informazioni dannose su di lei in una campagna politica.

Nuzzi ha inoltre affermato che Lizza, probabilmente attraverso un terzo o un canale anonimo, ha informato il suo datore di lavoro di ciò che lei chiama "la questione."

RFK Jr. non viene esplicitamente menzionato nei documenti del tribunale.

In una deposizione, Nuzzi ha affermato che Lizza l'ha anche minacciata di violenza "in modo da poter assumere la sua parte di responsabilità finanziaria" per il loro contratto editoriale congiunto, secondo i documenti del tribunale.

Durante un'udienza che si è tenuta martedì mattina, un giudice ha concesso la richiesta di Nuzzi di proibire a Lizza di mettersi in contatto con lei e di mantenere una distanza da lei e dal suo luogo di lavoro, secondo i documenti del tribunale pubblico. Il giudice ha anche firmato l'ordinanza per far accompagnare la polizia da Nuzzi quando cercherà di recuperare le sue cose da Lizza. La coppia era stata apparentemente convivente nell'ultimo anno, secondo l'atto depositato.

Le circostanze del loro separazione hanno già influenzato i rapporti di Nuzzi e Lizza con le rispettive testate giornalistiche.

In un messaggio ai lettori del 19 settembre, New York magazine ha confermato che Nuzzi era stata messa in congedo dopo aver ammesso ai redattori del magazine di aver avuto una relazione personale con un'ex-subject relevant to the 2024 campaign while she was reporting on it, a violation of the magazine's standards related to conflicts of interest and disclosures."

Lizza ha precedentemente dichiarato che lui e i suoi editori avevano concordato che non avrebbe più coperto Kennedy a causa della sua relazione con Nuzzi per Politico.

Un portavoce di Kennedy ha informato CNN: "Il Signor Kennedy ha incontrato Olivia Nuzzi una volta nella sua vita, per un'intervista che lei aveva richiesto, che ha portato a un pezzo prevenuto."

Un portavoce di Nuzzi ha rifiutato di fare ulteriori commenti. New York magazine ha anche rifiutato di commentare.

In seguito a queste accuse, i media hanno sottoposto a una forte scrutiny il ruolo dell'etica giornalistica nei partenariati aziendali. A causa della controversia, le apparizioni televisive di Lizza sono state posticipate, influenzando la sua attività di capo corrispondente di Washington e co-autore.

