Olivia Moultrie, 15 anni, entra nella storia firmando con i Portland Thorns della NWSL

Moultrie ha ora una squadra: ha firmato un contratto triennale con i Portland Thorns FC, ha annunciato la squadra mercoledì. È eleggibile per giocare immediatamente.

"È un sogno che si avvera e non vedo l'ora di unirmi ufficialmente alle mie compagne di squadra dei Thorns", ha dichiarato Moultrie in un comunicato stampa. "Sono molto grata al team legale che mi ha aiutato a ottenere questo risultato, sono stati a dir poco fantastici".

In un comunicato stampa dei Thorns si legge che Portland ha acquisito i diritti di Moultrie dal club NWSL OL Reign, che deteneva i suoi diritti in quanto prima squadra nella lista prioritaria delle scoperte NWSL. In cambio, l'OL Reign riceverà una scelta al terzo giro nel draft NWSL del 2022.

Moultrie ha iniziato ad allenarsi con i Thorns FC durante la stagione 2019 e ha partecipato a gare di precampionato in ognuna delle ultime tre stagioni.

"Questo passo è molto importante per Olivia", ha dichiarato l'allenatore dei Thorns Mark Parsons. "Il fatto che questo club abbia l'impegno e la visione di firmare una giovane giocatrice di talento in cui crediamo davvero è immenso. Olivia ha continuato a crescere e a spingersi in avanti durante la sua permanenza qui e ha colto ogni sfida trasformandola in un'opportunità".

"Siamo lieti che Olivia si unisca alla nostra squadra", ha dichiarato Gavin Wilkinson, direttore generale e presidente del calcio dei Thorns FC. "Fa parte di questo club dall'inizio del 2019 e ci sono stati molti collaboratori dei Thorns che hanno investito pienamente nel suo sviluppo".

Il 17 giugno, il giudice della Corte distrettuale degli Stati Uniti Karin J. Immergut ha concesso un'ingiunzione preliminare per Moultrie, il cui padre ha sostenuto che la regola della NWSL che vieta ai giocatori di età inferiore ai 18 anni di firmare con una squadra viola la legge federale antitrust.

L'ordinanza di Immergut sottolinea che l'omologo campionato maschile della NWSL negli Stati Uniti, la Major League Soccer, non ha un'età minima e che "più della metà delle squadre della MLS avrebbe avuto uno o più giocatori" di età inferiore ai 18 anni al maggio 2021.

La CNN ha contattato la NWSL per un commento sulla firma di Moultrie.

Fonte: edition.cnn.com