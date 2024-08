- Oliver Pocher ricorda il suo matrimonio con Amira

Nel recente episodio del podcast congiunto di Oliver Pocher (46) e la sua ex-moglie Alessandra Meyer-Wölden (41), alias Sandy, si parla di vacanze. Tuttavia, non sarebbe "I Pocher! Riciclati di fresco" se non menzionassero a un certo punto l'ex partner di Oliver, Amira Pocher (31).

Registrato in diretta a Berlino, lo "speciale vacanze" vede Pocher lamentarsi di vari petits problèmes legati al volo, tra le altre cose. Il conduttore viene brevemente menzionato più volte. Si erano sposati nel 2019 e, dopo il fallimento del matrimonio, la loro relazione e il divorzio sono stati ampiamente discussi su "I Pocher! Riciclati di fresco" e nel podcast "Vita d'amore - con Amira & Hima", condotto da Amira con suo fratello.

Oliver Pocher e le sue vacanze alle Maldive

Chiedendo a Meyer-Wölden qual è stata la vacanza più bella della sua vita, lei menziona due: un soggiorno alle Maldive e uno in Sudafrica. Entrambe le volte, Pocher era con lei. Ricorda di essere stata incinta durante la loro vacanza alle Maldive con il suo ex, solo poche settimane prima del parto.

È stato così bello lì che Pocher si è sposato alle Maldive, suggerisce Meyer-Wölden. "Sì, mi sono sposato lì", conferma il comico. "Con Amira, mi sono sposato alle Maldive. Abbiamo avuto un matrimonio piccolo, solo con il nostro stretto circolo". Ha anche condiviso che i suoi pantaloni si sono strappati quando ha portato Amira oltre la soglia, poiché anche lei era incinta in quel momento.

Lo scorso anno, Pocher ha augurato ad Amira un felice anniversario di matrimonio su Instagram, nonostante la loro separazione annunciata in precedenza. Ha condiviso foto del loro matrimonio alle Maldive, con una radiosa Amira. In precedenza, aveva dichiarato sulla piattaforma: "Ho avuto il matrimonio più bello mai visto". Anche se è stata una piccola cerimonia, ha espresso: "Sono assolutamente grata e non mi sento di perdere nulla".

Pocher è "divorziato felice"

although Amira's name comes up a few more times in the podcast episode, there was also interest from the audience in how things are between Pocher and his first ex-wife. "How would you describe your status, up to date?", asked one of the attendees. "Our status is 'happily divorced'," Pocher replied. However, they have built up an additional closeness through their joint podcast.

"It's perfect just the way it is now, and everything is wonderful," Pocher says. "I'm happy for anyone who wants to give Sandy a chance. And vice versa, if someone ever takes pity on me, I'll strike," Pocher jokes. Meyer-Wölden didn't seem to have much to say about this.

