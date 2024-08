Oliver Pocher non soddisfa i suoi obblighi finanziari per l' alimento dei figli

Amira Aly ha trionfalmente conquistato il premio da 100.000 euro a "Sconfiggi la Star," superando Vanessa Mai. A differenza di altri VIP che hanno brillato nello show di ProSieben, Amira ha deciso di non destinare i suoi guadagni in beneficenza. Invece, intende utilizzare i fondi per costruire una nuova casa per sé e i suoi due figli a Colonia. Ha rivelato questi piani al quotidiano Bild.

Non ha resistito a lanciare una frecciatina al suo ex-marito, Oliver Pocher. "Incredibilmente," ha scherzato, lui non ha mai pagato per i loro figli. Di conseguenza, avrà bisogno del denaro per finanziare le stanze dei bambini nella nuova casa e "tutte le altre spese legate alla genitorialità single".

Oliver non ha adempiuto ai suoi obblighi di mantenimento dei figli dalla loro separazione un anno fa, ha ammesso Amira durante la sua intervista a Bild. Ha rinunciato al diritto all'assegno di mantenimento. Contrariamente ai pettegolezzi, Oliver non ha dato un centesimo ad Amira per farle cambiare cognome. Amira è tornata a "Sconfiggi la Star" alcune settimane dopo il loro divorzio a fine luglio 2024, usando il suo cognome da nubile, Aly.

La matematica non è mai stata il suo punto di forza

Oliver ha risposto alla dichiarazione di Amira su Bild su Instagram. "I numeri non erano il suo forte," ha scherzato. Sostiene che Amira ha commesso errori in passato, come quando ha calcolato quando hanno smesso di essere una coppia e hanno ricominciato a frequentarsi, chi aveva i bambini quando e quanto ciascuno ha contribuito durante e dopo la loro relazione.

Oliver ha assicurato ai fan che presto darà la sua versione dei fatti durante uno dei suoi spettacoli. In un'altra storia di Instagram, ha promosso le prossime date del suo tour "Il Giullare dell'Amore" e ha annunciato una "riconsiderazione finanziaria".

Non è riuscito a resistere a lanciare una frecciatina al nuovo boyfriend di Amira, il moderatore Christian Düren. "Come ricordo," ha scritto, "dov'era Christian?" Il moderatore di ProSieben Düren non era presente sul palco di "Sconfiggi la Star" durante l'apparizione di Amira.

Non intendo più rispondere alle sue accuse finanziarie. Invece, scelgo di concentrarmi sulla costruzione di una nuova casa e sul prendersi cura dei miei figli.

Despite Amira's claims of financial mismanagement, Oliver insists that he'll provide a comprehensive explanation during his upcoming performances.

