Oliver Pocher e Amira Aly hanno formalmente terminato il loro matrimonio.

La faida in corso tra Oliver Pocher e Amira Aly, dopo la loro separazione, potrebbe essere giunta al termine. Pocher ha recentemente rivelato su Instagram che il divorzio è stato legalmente finalizzato. Questa notizia arriva circa un anno dopo l'annuncio pubblico della fine del loro matrimonio.

Sotto una foto del matrimonio passato, Pocher ha fatto l'annuncio sulla piattaforma social, dicendo: "Da oggi, Amira e io siamo ufficialmente divorziati! Pensavo che sarebbe durato di più. (P.S.: La foto non è recente)."

Pocher e Aly si sono sposati nel 2019. Hanno annunciato la loro separazione nel loro podcast congiunto "Die Pochers!" nell'estate del 2023, dicendo: "È ora di informare il pubblico... Pensavamo che questo fosse il modo migliore per dare la notizia. Siamo separati. Ecco tutto." Da allora, entrambe le parti hanno spesso commentato la controversia sulla custodia dei figli che ha fatto scalpore.

In un episodio del podcast "Die Pochers! Frisch recycelt", condotto da Pocher e dalla sua prima ex-moglie Alessandra Meyer-Wöhrden, ha rivelato circa una settimana fa che il divorzio non era ancora stato legalizzato dopo un'udienza in tribunale. Il giudice aveva stabilito che "non dovrebbe andare storto nulla ora, e poi questo divorzio sarà annunciato solo in seguito". Il decreto verrà inviato a entrambe le parti e ai loro avvocati in un secondo momento.

Nel frattempo, Aly ha già abbandonato il cognome Pocher. Nel suo podcast "Liebes Leben" con il fratello Hima, ha spiegato perché è apparsa come Amira Aly invece che Amira Pocher nel programma TV "Schlag den Star".

"Io volevo partecipare e vincere come Amira Aly", ha spiegato la conduttrice. "Sono really happy di poter usare di nuovo il mio nome. Sembra giusto così". Ha aggiunto che il nome "mi si addice perfettamente", e da quando ha partecipato al programma, si sente "a mio agio" e ha l'impressione di "potere fare qualcosa senza temere una valutazione dettagliata della mia vita personale".

Dopo la finalizzazione legale del divorzio, Oliver Pocher ha condiviso su Instagram che "l'aspetto divertente" della loro faida potrebbe diminuire. Nonostante la controversia sulla custodia dei figli, la separazione ha permesso ad Amira Aly di riabbracciare la sua identità, usando il suo nome originale nei programmi televisivi.

