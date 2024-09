- Oliver mostra sentimenti profondi a causa del divorzio imminente.

In agosto 2023, Oliver Poacher e Amira hanno annunciato la loro separazione, e ora, un anno dopo, il loro divorzio è stato ufficialmente concluso. Il comico e conduttore televisivo, che ha due figli in comune, avrà la custodia congiunta, ma non sono più legalmente legati l'uno all'altro. Poacher fornirà il mantenimento dei figli, ma non pagherà alimenti alla sua ex coniuge. Questa sistemazione era stata stabilita in precedenza in un accordo prematrimoniale firmato durante il loro matrimonio.

Poacher, 46 anni, ha annunciato il divorzio su Instagram, dicendo: "Oggi, Amira e io siamo legalmente divorziati!" Tuttavia, il divorzio sembra influire sul solito comico resistente, poiché ha aggiunto: "Peccato... Pensavo che sarebbe durato (di più)". Ma Poacher è sempre Poacher, non è riuscito a resistere a una battuta, anche di fronte a una tale tristezza. Ha chiarito la foto delle nozze che ha utilizzato: "P.S.: La foto non è attuale".

Poacher Ancora Lotta per la Pace Post-Separazione

Amira è passata oltre, frequentando il conduttore televisivo Christian Düring e recentemente è andata in vacanza con lui in montagna per rilassarsi. Questo è un argomento che Poacher trova difficile da gestire. Nel suo podcast "Die Poachers! Frisch recycelt", che continua con la sua prima ex moglie, Sandy Meyer-Wölden, dopo la partenza di Amira, spesso fa battute sulla nuova relazione di Amira.

Sembra che il dolore del matrimonio fallito lo influenzi ancora, come suggerito dal suo ultimo post. Sotto la foto, arrivano i commenti, inclusi quelli di celebrities come Lilly Becker: "Stai bene?" e Jenny Elvers: "Peccato..., in bocca al lupo". L'ex concorrente di DSDS, Prince Damien, sembra vedere un'opportunità nello status single di Poacher, commentando: "Se mi avessi sposato, le cose sarebbero andate diversamente".

