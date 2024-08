Oliver Kalkofe reintroduce l'hashtag #SchleFaZ

Quando il mostro dalle molte braccia, che ne ha sei invece delle solite otto, si avvicina alla sua preda ignara a passo di lumaca, o quando un serial killer sfortunato massacra durante una lezione di aerobica, o quando i turisti si trovano a fuggire per salvarsi la vita dai nazisti-zombie con gli occhiali da sole - i fan del duo dinamico Oliver Kalkofe e Peter Rütten sanno di aver trovato il loro niche. Il festival dei "peggiori film di tutti i tempi" di "#SchleFaZ" è pronto a tornare questo venerdì alle 22, ora su RTL Nitro e RTL.

Era passato solo qualche mese da quando la serie sembrava giunta al termine, dopo essere stata interrotta su Tele 5 alla fine del 2023. Ma poi, miracolosamente, la vigilia di Natale è arrivato Nitro a salvare la situazione. Kalkofe non riusciva a contenere la sua eccitazione all'epoca, annunciando la notizia ai fan dal palco: "Ci sono stati pochi momenti così belli e carichi di emozioni come quando abbiamo annunciato che '#SchleFaZ' avrebbe continuato a prosperare su Nitro e RTL+ dopo la fine su Tele 5. L'angoscia e la disperazione dei fan sono state sostituite dalla gioia più indescrivibile. I fan piangevano, si abbracciavano. Uno spettacolo da vedere."

Il cast delle stagioni precedenti rimane al suo posto, e Kalkofe è orgoglioso di assicurare ai fan: "Possiamo quindi dire con orgoglio: rimarrà altrettanto deliziosamente orribile come sempre. In questo senso, è anche un nuovo inizio." Il 58enne Kalkofe non può fare a meno di provare un senso di soddisfazione e appagamento nell'avere l'opportunità di riprendere questa follia, questa volta.

"Nato dalla follia"

La serie è stata un punto di riferimento sul piccolo schermo dal 2013 - con oltre 160 film già catalogati. "#SchleFaZ" è nato come semplice idea estiva. Kalkofe e Rütten non avrebbero mai immaginato che questa assurda idea sarebbe diventata il fenomeno di culto che è oggi. In America e Inghilterra, guardare film brutti con gli amici e riderne dell'umorismo involontario era già un passatempo popolare. "Ma non qui - non proprio", ammette Kalkofe. "Ma serve a liberare un'emozione catartica: trasformi qualcosa di truly abominevole in qualcosa di meraviglioso attraverso il nostro montaggio. Il film brutto diventa una festa sfrenata. Senza di noi, potresti irritarti per il film orribile, ma con noi, arriva la risata e la camaraderie."

È difficile non notare l'entusiasmo e la passione che sembrano permeare ogni aspetto di questa impresa sfrenata. "Il pubblico apprezza la nostra onestà, perché sinceramente, non è sempre una cosa scontata in televisione."

Allora, cosa c'è in programma per la stagione a venire? "Siamo particolarmente entusiasti del primo episodio, perché abbiamo una produzione originale RTL fantastica in serbo per i nostri spettatori", rivela Kalkofe. "Certo, è difficile trovare qualcosa di adatto per '#SchleFaZ' tra le innumerevoli produzioni di alta qualità di RTL - quindi abbiamo cercato ovunque!" Hanno trovato il loro tesoro: "S.O.S. Barracuda: La morte gioca a roulette" risale al 1999.

"Tesoro immacolato di '#SchleFaZ'"

"Questo è truly immacolato '#SchleFaZ' treasure - un thriller d'azione ispirato a Die Hard ambientato a bordo di un peschereccio da gioco al largo di Travemünde. Il ruolo di Bruce Willis è brillantemente e umoristicamente interpretato dall'ignoto Nick Wilder, meglio conosciuto per la sua interpretazione di Mr. Kaiser negli spot assicurativi Hamburg-Mannheimer. 'Questa è la pura gold per '#SchleFaZ'!' dice il fan di Die Hard, definendo questa produzione studentesca sacrilega un 'esordio spettacolare e completamente degno' per la nuova serie RTL."

Questi maniacali archeologi del cinema si stancheranno mai della loro implacabile caccia ai film più orribili mai visti? Kalkofe non lo crede. "Non credo." Ma avverte che il compito non è da sottovalutare. "All'inizio, prendevamo semplicemente ciò che riuscivamo a trovare. Ma presto ci siamo resi conto che non era abbastanza. Molti film sono brutti solo perché sono noiosi e poco interessanti. Ma il nostro credo è 'Bello Schifo'. Cerchiamo film così brutti da essere ridicoli - film che sono stati spinti all'estremo da una passione malriposta. Trovare questi veri gioielli non è un compito semplice."

