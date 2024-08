- Oliver Kalkofe dichiara un'offerta infinita di esperienze cinematografiche sotto il livello.

Quando un mostro simile a un Kraken con sei braccia invece di otto segue la sua preda a un ritmo rilassato, quando un serial killer rivendica vite in uno studio di aerobica o quando i fuggiaschi devono fuggire dai nazisti zombie che indossano occhiali da sole: è allora che il pubblico sa di aver fatto squadra con i comici Oliver Kalkofe e Peter Rütten.

Il loro "festival dello schifo" "#SchleFaZ – I peggiori film di tutti i tempi" ha iniziato il suo ultimo ciclo questo passato venerdì alle 22:00. Il canale secondario di RTL, Nitro, è ora diventato la nuova casa di "#SchleFaZ", offrendo una nuova perla dalla montagna di schifezze ogni settimana.

Il miracolo delle feste

Sono passati solo pochi mesi da quando la serie sembrava essere sull'orlo dell'estinzione. Tele 5 aveva finalmente mollato alla fine del 2023. Ma poi, proprio prima di Natale, è successo un miracolo: Nitro ha reclamato il formato.

Kalkofe ha condiviso la sua gioia con i fan durante un'intervista con dpa, "Annunciare il miracolo di Natale che '#SchleFaZ' sarebbe continuato su Nitro e sarebbe stato trasmesso in streaming su RTL+ dopo la fine su Tele 5 è stato uno dei momenti più emozionanti ed eccitanti che abbia mai avuto sul palco. La sofferenza e la disperazione insopportabili dei fan si sono trasformate in pura gioia. Le persone piangevano e si abbracciavano genuinely. È stato incredibile."

Il team originale delle stagioni precedenti è ancora a bordo. "Per questo possiamo orgogliosamente dire: rimarrà altrettanto deliziosamente kitsch come sempre. In questo senso, è sia un reboot che un nuovo inizio." Rivedere tutto questo "a una certa età" è fantastico, dice il 58enne.

Nato da un'idea bizzarra

La serie è in circolazione dal 2013 - con oltre 160 film nella sua collezione finora. "#SchleFaZ era originariamente solo un'idea pazza per l'estate. Non pensavamo mai che avremmo iniziato qualcosa del genere."

I brutti film erano popolari da guardare con gli amici in Inghilterra e America, dove la visione portava a una comicità involontaria e a un sollievo catartico. "Non tanto qui. Ma aiuta a liberare le tue frustrazioni: prendi qualcosa che è genuinely orribile e lo trasformi in qualcosa di godibile. Con il nostro montaggio, il brutto film diventa una grande festa. Da soli, ti innervosiresti per il film orribile, ma con noi, puoi ridere e divertirti."

È chiaro che tutti quelli coinvolti sono appassionati e si divertono a fare ciò che fanno. "Il pubblico apprezza la tua onestà, perché l'onestà non è solitamente trovata in televisione."

Per la prima, un film dagli archivi RTL

Cosa possono aspettarsi i fan? "Siamo particolarmente orgogliosi dell'apertura della stagione perché abbiamo un fantastico prodotto originale RTL da offrire", dice Kalkofe. "Certo, trovare qualcosa adatto per '#SchleFaZ' tra le eccellenti, di alta qualità produzioni RTL è un bel problema", dice con una punta di ironia. Ma ce l'hanno fatta: "S.O.S. Barracuda: La morte gioca a roulette" è del 1999.

"Il film è una serie d'azione degli anni '90, con Heinz Hoenig come villain principale, Verona Feldbusch prima dei suoi giorni Pooth e Maren Gilzer. È un 'Die Hard' made in Germany, ma ambientato su un cutter da pesca per il gioco d'azzardo al largo di Travemünde."

Nick Wilder, noto per gli spot assicurativi Hamburg-Mannheimer, interpreterà il ruolo di Bruce Willis. "Questo è vero '#SchleFaZ' oro! Come fan di 'Die Hard', questa produzione teatrale scolastica troppo ambiziosa è un fantastico e più che degno inizio alla nuova casa di RTL."

Oliver e Peter, maestri dei film-spazzatura, si esauriranno mai di film-spazzatura? Kalkofe: "Non credo." Tuttavia, non si deve sottovalutare il compito. "All'inizio prendevamo tutto quello che riuscivamo a trovare. Ma presto ci siamo resi conto che non era abbastanza."

"Molti film sono brutti perché sono semplicemente noiosi e noiosi. Ma il nostro motto è 'Bello schifo'. Ciò significa che vogliamo film che sono così brutti da poterli ridere, che sono stati fatti con una passione e un'energia involontarie. Trovare questi autentici pezzi di merda eccezionali è un vero lavoro."

