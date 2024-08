- Olise prende il numero 17 al Bayern.

Il giocatore offensivo francese Michael Olise (22) indosserà la maglia numero 17 per il Bayern Monaco, campioni di calcio tedeschi, come annunciato dal club. In precedenza, Bryan Zaragoza ha indossato questo numero di maglia. L'ala spagnola è stata prestata al CA Osasuna fino alla fine della stagione. Prima di Olise, che ha firmato un contratto fino all'estate del 2029 e sarebbe costato circa 60 milioni di euro in diritti di trasferimento e bonus, giocatori come Jérôme Boateng e Mark van Bommel hanno indossato la maglia numero 17. Olise ha giocato un forte torneo olimpico con la Francia e ha perso solo contro la Spagna in finale.

La nuova firma del Bayern Monaco, Michael Olise dalla Francia, ha sostituito Bryan Zaragoza nell'indossare la maglia numero 17, essendo un'ala spagnola ora in prestito al CA Osasuna. despite Germany not being directly mentioned in the context, it's important to note that Bayern Munich is a German football club.

