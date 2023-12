Olimpiadi invernali: Cosa c'è da sapere in vista di Pechino 2022

Pechino diventerà la prima città a ospitare sia i Giochi estivi che quelli invernali dopo il suo debutto olimpico nel 2008, e il mese scorso gli organizzatori hanno dichiarato che i preparativi erano "molto in linea" per la realizzazione dei Giochi come previsto.

Ma non è stato facile. Come per le Olimpiadi estive dello scorso anno, sono state messe in atto una serie di contromisure per il Covid-19 prima dei Giochi, che si svolgeranno ancora una volta in un sistema di "bolle" a prova di Covid.

Quando i Giochi prenderanno finalmente il via con la cerimonia di apertura del 4 febbraio - e dureranno fino alla cerimonia di chiusura del 20 febbraio - quasi 3.000 atleti si sfideranno in 15 discipline e 109 eventi.

Pechino ospiterà poi anche i Giochi paralimpici, che si svolgeranno dal 4 al 13 marzo.

Come si svolgeranno i Giochi in mezzo alla pandemia?

Gli organizzatori intendono svolgere Pechino 2022 in un sistema a circuito chiuso che sarà accessibile solo ai partecipanti ai Giochi - un piano che è rimasto in vigore nonostante la rapida diffusione della variante Omicron.

Come indicato in un manuale dei Giochi pubblicato a dicembre, il sistema a circuito chiuso comprenderà le sedi, gli hotel ufficiali e il servizio di trasporto dell'evento.

I partecipanti completamente vaccinati potranno entrare nel circuito chiuso senza essere messi in quarantena, mentre coloro che non sono vaccinati dovranno rimanere in quarantena per 21 giorni all'arrivo a Pechino.

Ai non vaccinati possono essere concesse esenzioni mediche, valutate caso per caso. Alcuni Paesi, come gli Stati Uniti e il Canada, hanno imposto la vaccinazione a tutti i membri delle squadre.

Durante i Giochi, i partecipanti saranno sottoposti a controlli e test sanitari quotidiani e non avranno contatti con il pubblico in generale.

"Il circuito è molto sicuro. È un luogo che direi è molto difficile da paragonare a qualsiasi altro posto al mondo in questo momento, perché abbiamo qui una popolazione completamente vaccinata, spesso potenziata, che viene testata quotidianamente con una PCR e che vive in un circuito chiuso", ha dichiarato Pierre Ducrey, direttore operativo dei Giochi Olimpici per il Comitato Olimpico Internazionale (CIO), ai giornalisti il 12 gennaio.

Ducrey ha aggiunto: "Si chiama ciclo chiuso proprio per questo motivo. Significa che non ci sarà alcun contatto tra le persone all'esterno e all'interno dell'anello. È stato costruito per proteggere la popolazione interna e anche quella esterna".

Un test positivo confermato impedirà ai partecipanti di gareggiare o di continuare a svolgere il loro ruolo nei Giochi; coloro che sono sintomatici rimarranno in un ospedale designato per il trattamento, mentre coloro che sono asintomatici saranno trasferiti in una struttura di isolamento.

Il mese scorso, Huang Chun, membro del comitato organizzatore locale, ha ammesso che i Giochi potrebbero portare in Cina "casi di Covid-19 o piccoli cluster di infezioni", dato che "si riunirà un gran numero di personale d'oltremare, causando un rischio molto elevato di trasmissione".

Nel corso della pandemia, il Paese ha attuato una politica "zero Covid" fatta di test di massa, quarantene estese e chiusure improvvise per sradicare qualsiasi emergenza del virus.

I tifosi potranno partecipare?

Il Comitato organizzatore delle Olimpiadi invernali di Pechino ha annunciato il 17 gennaio che i biglietti per i Giochi non saranno venduti al pubblico in risposta alla pandemia, ma saranno distribuiti dalle autorità.

"In considerazione della complessa situazione della prevenzione e del controllo dell'epidemia e al fine di proteggere la salute e la sicurezza del personale olimpico e degli spettatori, abbiamo deciso di modificare il piano originale di vendita dei biglietti al pubblico", ha dichiarato il comitato.

Il pubblico sarà comunque tenuto a "rispettare rigorosamente i requisiti di prevenzione e controllo di Covid-19 prima, durante e dopo aver assistito ai Giochi", ha continuato il comitato.

L'annuncio arriva dopo che il 15 gennaio Pechino ha registrato il primo caso della variante Omicron, altamente trasmissibile.

Dove sono le sedi?

Mentre la capitale cinese Pechino è la città che ospita ufficialmente i Giochi, le sedi sono distribuite in tre aree: Pechino, Yanqing - un distretto montuoso a 75 chilometri a nord-ovest di Pechino - e Zhangjiakou, una destinazione per lo sci e lo snowboard a 100 chilometri da Yanqing.

Delle 13 sedi che ospiteranno gli eventi, una - il National Speed Skating Oval - è stata costruita di recente a Pechino, mentre le sedi esistenti sono state rinnovate per i Giochi.

Lo Stadio Nazionale di Pechino, comunemente chiamato Nido d'uccello, ospiterà le cerimonie di apertura e chiusura.

Ciascuna delle tre zone ha un proprio Villaggio Olimpico, mentre tutte e tre sono collegate da una ferrovia interurbana di recente costruzione.

Chi sono le mascotte olimpiche e paralimpiche?

La mascotte dei Giochi olimpici invernali è Bing Dwen Dwen - un panda vestito con un "guscio" di ghiaccio su tutto il corpo - e Shuey Rhon Rhon per le Paraolimpiadi, un bambino lanterna cinese.

Bing Dwen Dwen (Bing significa "ghiaccio" in cinese mandarino, mentre Dwen Dwen significa "bambino") è stato scelto tra oltre 5.800 proposte provenienti da tutto il mondo.

Il design a "conchiglia" consente al panda - l'animale nazionale cinese - di pattinare, fare snowboard e sciare.

Secondo il sito web delle Paraolimpiadi, Shuey è la stessa pronuncia del carattere cinese per "neve", il primo Rhon significa "includere, tollerare" e il secondo "sciogliere, fondere e riscaldare".

Qual è la controversia politica che circonda Pechino 2022?

Stati Uniti, Canada, Australia e Regno Unito sono tra i Paesi che hanno annunciato il boicottaggio diplomatico delle Olimpiadi invernali.

Ciò significa che gli atleti di questi Paesi potranno comunque gareggiare a Pechino, ma non saranno presenti funzionari governativi.

A dicembre, l'addetto stampa della Casa Bianca Jen Psaki ha dichiarato che il boicottaggio sarebbe servito come "chiaro messaggio" contro il "genocidio e i crimini contro l'umanità in corso nello Xinjiang" da parte della Cina.

Secondo il Dipartimento di Stato americano, si ritiene che fino a due milioni di uiguri e di altre minoranze musulmane siano passati attraverso i centri di detenzione nello Xinjiang, che il governo cinese insiste essere "centri di formazione professionale" volti a ridurre la povertà e a combattere l'estremismo religioso.

In seguito all'annuncio del boicottaggio diplomatico statunitense, il portavoce del Ministero degli Esteri cinese Zhao Lijian ha dichiarato che gli Stati Uniti dovrebbero "smetterla di politicizzare lo sport e di dare risalto al cosiddetto 'boicottaggio diplomatico', in modo da non influenzare il dialogo e la cooperazione tra Cina e Stati Uniti in aree importanti".

Per quanto riguarda gli atleti, le controversie intorno ai Giochi possono rappresentare un dilemma morale. L'anno scorso, la stella dello sci statunitense Mikaela Shiffrin, tre volte medaglia olimpica, ha dichiarato alla CNN che "non si vuole certo essere messi nella posizione di dover scegliere tra i diritti umani, la moralità e la possibilità di fare il proprio lavoro".

Chi sono gli atleti da tenere d'occhio?

Shiffrin, che è recentemente tornata nel circuito di Coppa del Mondo di sci alpino dopo aver contratto la Covid-19, è destinata a essere una delle atlete più in vista a Pechino. Alle ultime Olimpiadi invernali di PyeongChang, in Corea del Sud, ha vinto l'oro nello slalom gigante e l'argento nella combinata alpina.

Tra gli altri volti noti della squadra statunitense figurano lo snowboarder Shaun White, che prevede che questa sarà la sua ultima Olimpiade, la medaglia d'oro 2018 nell'halfpipe Chloe Kim - la più giovane donna a vincere un oro olimpico nello snowboard - e il popolare pattinatore artistico Nathan Chen.

Il due volte medaglia d'oro nel pattinaggio artistico, il giapponese Yuzuru Hanyu, affronterà Chen nel tentativo di vincere la terza medaglia d'oro consecutiva nel singolo maschile.

Anche Mikael Kingsbury, lo sciatore di gobbe più decorato di tutti i tempi, si recherà a Pechino per cercare di difendere il suo titolo del 2018.

La Cina, che non domina le Olimpiadi invernali rispetto ai Giochi estivi, ha vinto nove medaglie nel 2018.

Tra le migliori prospettive della nazione ospitante di vincere l'oro questa volta c'è la sciatrice freestyle di origine americana Eileen Gu, che l'anno scorso ha vinto i titoli mondiali nell'halfpipe e nello slopestyle.

Secondo la società di dati sportivi Gracenote, la Norvegia - i cui atleti spesso eccellono nello sci di fondo e nel biathlon - è prevista in cima al medagliere con 45 medaglie, davanti al Comitato olimpico russo con 32, alla Germania con 25 e agli Stati Uniti e al Canada con 22.

Perché la Corea del Nord non parteciperà ai Giochi?

Un Paese che ha annunciato che non invierà atleti a Pechino è la Corea del Nord.

Secondo l'agenzia di stampa statale KCNA, una lettera inviata dal Comitato Olimpico e dal Ministero della Cultura Fisica e dello Sport della Corea del Nord alla controparte cinese ha citato "forze ostili" e la pandemia mondiale come ragioni della mancata partecipazione, accusando gli Stati Uniti e i loro alleati di cercare di impedire il successo dell'apertura delle Olimpiadi.

Gli Stati Uniti e i loro alleati stanno diventando "sempre più disinvolti nelle loro mosse contro la Cina volte a impedire il successo dell'apertura delle Olimpiadi", si legge nella lettera, che non cita esplicitamente i boicottaggi diplomatici.

L'anno scorso, il CIO ha sospeso il Comitato olimpico nordcoreano fino alla fine del 2022 come parte della punizione per la sua "decisione unilaterale" di ritirarsi dalle Olimpiadi di Tokyo, impedendo di fatto al Paese di competere formalmente a Pechino.

Il CIO ha dichiarato all'epoca che se qualche atleta nordcoreano dovesse qualificarsi per le Olimpiadi invernali attraverso processi già in corso, "prenderà una decisione appropriata a tempo debito per l'atleta o gli atleti interessati".

Gli atleti nordcoreani hanno gareggiato ai Giochi del 2018, con gli atleti del Nord e del Sud che hanno marciato insieme sotto un'unica bandiera durante la cerimonia di apertura. Una delegazione nordcoreana è stata inviata in Corea del Sud durante i Giochi.

Nectar Gan della CNN ha contribuito alla stesura di questo articolo.

Fonte: edition.cnn.com