Oli.P festeggia il suo decimo anniversario

È la storia di un amore molto speciale. Oliver Petszokat, anche noto come Oli.P, e sua moglie Pauline hanno attraversato insieme momenti difficili, anche dopo che lei ha subito l'asportazione di un tumore al cervello quattro anni fa. Ora, la coppia sta celebrando il loro decimo anniversario di matrimonio.

Il tempo vola, come Oliver Petszokat e sua moglie Pauline hanno scoperto. Sono passati dieci anni da quando si sono scambiati le promesse in una cerimonia privata a Colonia.

"10 anni. Non ci credo", hanno scritto entrambi sui loro rispettivi profili Instagram, accompagnati da alcuni emoji del cuore e delle esplosioni. Hanno pubblicato una foto in bianco e nero del loro giorno delle nozze, dove sorridono entrambi alla macchina fotografica.

Ma la coppia non sta celebrando il loro decimo anniversario solo con un semplice post su Instagram. Come hanno rivelato nelle loro storie, hanno anche intrapreso un viaggio per celebrare l'occasione. "Oggi quiz: chi sta volando a Parigi per le Olimpiadi?", dice Oliver Petszokat nella telecamera, prima che sua moglie entusiasta lo raggiunga. "La risposta: siamo noi", rivela infine.

"Fare del nostro meglio"

Oliver Petszokat ha acquisito la fama come attore, tra cui nella serie televisiva di successo RTL "Gute Zeiten, schlechte Zeiten", in cui ha recitato per due anni poco prima del cambio di millennio. Sotto lo pseudonimo Oli.P, ha anche avuto successo come cantante, tra cui con una versione cover della canzone "Flugzeuge im Bauch" di Herbert Grönemeyer. Oggi, è anche un moderatore, un podcaster e un intrattenitore.

Petszokat è stato sposato per la prima volta con l'attrice Tatiani Katrantzi dal 1999 al 2009, da cui ha avuto un figlio. Nel 2009, ha iniziato una relazione con l'ex pattinatrice artistica Pauline Schubert, che ha sposato l'8 agosto 2014.

La moglie attuale di Petszokat è stata diagnosticata con un tumore al cervello nel 2007. Dopo che è cresciuto nel corso degli anni, è stato necessario rimuoverlo chirurgicamente nel marzo 2020. La coppia ha affrontato insieme questo periodo difficile e continua a farlo. "La malattia farà sempre parte delle nostre vite. Mia moglie dovrà sottoporsi a controlli regolari per il resto della sua vita. Reacteremo a ciò che viene e faremo del nostro meglio", ha detto Petszokat in un'intervista.

Hanno deciso di commemorare il loro anniversario con più di semplici post sui social media. L'intrattenimento per il loro giorno speciale include un viaggio a Parigi durante le Olimpiadi.

