Olesen conquista la drammatica vittoria del British Masters con uno splendido eagle-birdie finale

Non vincendo dall'Open d'Italia del 2018, il 32enne sembrava destinato a porre fine alla sua attesa per la sesta vittoria nel Tour al Belfry prima di subire un drammatico crollo nell'ultimo giro.

Tuttavia, proprio quando lo svedese Sebastian Soderberg sembrava destinato a trionfare dopo un'incredibile ascesa nell'ultima giornata, Olesen ha realizzato un eagle da 30 piedi e un birdie da 36 piedi per strappare la vittoria dalle fauci del crollo.

"In qualche modo ho continuato ad andare avanti. Che finale, incredibile", ha dichiarato Olesen al DP World Tour, che si è aggiudicato un premio di 369.214 euro (389.000 dollari).

"Ho dato tutto, credevo molto in quei due putt".

Olesen era in testa dopo aver segnato un 6-under 66 nel round di apertura di giovedì, con l'australiano Ryan Fox che lo raggiungeva in vetta.

Un 2 sottocosto venerdì ha lasciato il vincitore della Ryder Cup 2018 a un colpo di distanza dal leader tedesco Hurly Long in vista della terza giornata, quando un ottimo giro da 3 sottocosto ha dato a Olesen un vantaggio di tre colpi su Long e sull'inglese Marcus Armitage in vista dell'ultima giornata.

Tuttavia, un inizio disastroso del giro finale ha visto Olesen aprire con un bogey, con un birdie alla terza che ha dato una breve tregua prima di altri quattro bogey prima della 16ª buca.

"È stata una giornata piuttosto difficile, con molti colpi a sinistra: ho fatto davvero fatica", ha detto Olesen.

Soderberg negato nonostante la domenica superba

Nel frattempo, Soderberg si è goduto un round stellare che gli ha permesso di scalare la classifica e di entrare in lizza. Dopo essere entrato domenica con sei colpi di ritardo rispetto a Olesen, lo svedese ha realizzato il miglior giro finale con 68, fissando l'obiettivo della clubhouse a nove colpi.

Dopo aver superato il par solo una volta nelle prime 16, Olesen ha avuto bisogno di due birdie consecutivi per forzare lo spareggio.

Dato che il danese aveva realizzato un eagle-birdie per chiudere il sabato, forse una ripetizione non sarebbe dovuta sembrare così miracolosa, ma dopo aver fatto bogey in due delle tre buche precedenti, sembrava impossibile.

Eppure, Olesen ha ripetuto l'impresa per conquistare una vittoria drammatica, voltandosi a festeggiare con una folla gremita al traguardo.

La vittoria di Olesen arriva sei mesi dopo che, secondo la Reuters, è stato scagionato dalle accuse, tra cui quella di violenza sessuale, su un volo per Londra nel 2019 .

Grazie a questa vittoria, Olesen sale di 69 posizioni al nono posto della classifica del DP World Tour e si unisce a icone del golf come Seve Ballesteros e Nick Faldo per aver vinto il British Masters.

"È ovviamente un torneo enorme, lo è sempre stato", ha detto Olesen. "Ci sono tanti grandi campioni qui, quindi è un privilegio portare il proprio nome lì.

"In Gran Bretagna c'è sempre un grande sostegno. Il pubblico è stato fantastico fin dal primo giorno e poi... così tanto sostegno che sono davvero felice di questo, significa molto".

