Oleksandr Usyk dice che i soldati ucraini feriti lo hanno esortato a "combattere per il paese" nella rivincita di Anthony Joshua

Usyk è tornato in Ucraina, ha imbracciato le armi e si è unito a un battaglione di difesa territoriale a Kiev dopo l'invasione russa della sua patria e ha trascorso settimane a dare una mano negli sforzi bellici.

A marzo, il ministro dello Sport ucraino aveva dichiarato che Usyk avrebbe ottenuto il permesso di tornare ad allenarsi in vista dell'incontro con Joshua, ma il 35enne era comunque riluttante.

"Non volevo davvero lasciare il nostro Paese, non volevo lasciare la nostra città", ha detto Usyk ai giornalisti, secondo quanto riportato dalla Reuters. "Sono andato all'ospedale dove i soldati erano feriti e stavano ricevendo la riabilitazione dalla guerra.

Mi chiedevano di andare, di combattere, di combattere per il Paese, di combattere per il tuo orgoglio e se andrai lì, aiuterai anche di più il nostro Paese".

"So che molte delle mie persone più care, amici, amici intimi, sono in questo momento in prima linea a combattere. Quello che sto facendo in questo momento, è solo sostenerli, e con questa battaglia, ho voluto portare loro una sorta di gioia tra quello che fanno".

Usyk ha stupito il mondo lo scorso settembre, quando ha completamente surclassato Joshua nel suo giardino di casa, conquistando le cinture WBA, WBO, IBF e IBO. Mercoledì scorso, la rivincita è stata confermata per il 20 agosto in Arabia Saudita.

Nulla poteva preparare Usyk a ciò che avrebbe dovuto affrontare nei mesi successivi e lui stesso dice di aver temuto di non farcela a tornare.

Ogni giorno pregavo e chiedevo a Dio: "Ti prego, Dio, non permettere che qualcuno cerchi di uccidermi"", ha detto Usyk. "Ti prego, non permettere a nessuno di spararmi. E ti prego, non permettere che io spari a nessuno, a nessun'altra persona".

Usyk ha parlato con la CNN a marzo tramite un collegamento video da uno scantinato di Kiev e ha detto che non doveva guardarsi solo dalle forze di invasione, ma anche dai saccheggiatori. Ha detto di essere pronto a togliersi la vita, se necessario.

"Se vorranno prendere la mia vita o quella dei miei cari, dovrò farlo", ha detto. "Ma non voglio farlo. Non voglio sparare, non voglio uccidere nessuno, ma se mi uccideranno, non avrò scelta".

Il manager di Usyk, Egis Klimas, ha aiutato a coordinare l'intervista e ha tradotto per Usyk, che non parla inglese. Nonostante la situazione terrificante in cui si trovano molti ucraini, Usyk ha detto di non avere paura.

"Forse sembrerà sentimentale", ha spiegato, "ma la mia anima appartiene al Signore e il mio corpo e il mio onore appartengono al mio Paese, alla mia famiglia. Quindi non c'è paura, assolutamente nessuna paura. C'è solo sconcerto: come può essere nel XXI secolo?".

Fonte: edition.cnn.com