- Olandesi donano alla famiglia dopo il crollo dell'hotel

In una campagna di raccolta fondi per la giovane famiglia olandese colpita dal crollo dell'hotel nella città tedesca di Kröv, erano stati raccolti circa 54.000 euro entro domenica. Lo ha annunciato il sito di crowdfunding creato per loro.

Le condizioni del padre della famiglia, gravemente ferito, sono "non buone", secondo un portavoce della polizia. Il 26enne è stato apparentemente posto in coma indotto nel reparto di terapia intensiva di un ospedale di Treviri.

Il quotidiano olandese "Algemeen Dagblad" ha riferito che le donazioni sono arrivate "rapidamente" dalla città natale dell'uomo e di sua moglie di 23 anni e del loro figlio di due anni. La famiglia vive nella comunità fortemente cristiana di Urk (provincia di Flevoland), dove la gente è tradizionalmente molto generosa nel dare il proprio sostegno, secondo i resoconti dei media olandesi.

I fondi sarebbero stati utilizzati, tra le altre cose, per finanziare un volo in elicottero per il uomo gravemente ferito per continuare le cure mediche nei Paesi Bassi, hanno spiegato gli organizzatori della campagna di crowdfunding, secondo l'agenzia di stampa ANP.

La famiglia non aveva assicurazione per incidenti del genere durante i viaggi all'estero. Le donazioni sono anche destinate a sostituire i beni perduti e a coprire altre spese. L'obiettivo della raccolta era stato fissato a 20.000 euro.

La coppia olandese era in vacanza nella regione vinicola sulla Mosella quando è rimasta coinvolta nel crollo di un intero piano dell'hotel a Kröv nella tarda serata di martedì. Il padre è rimasto sotto le macerie per ore prima di poter essere tratto in salvo e portato in ospedale. La madre e il bambino sono stati anch'essi sepolti, ma hanno riportato solo ferite lievi.

Il crollo ha causato la morte del proprietario dell'hotel di 59 anni e di una donna di 64 anni. Inoltre, ci sono state sette persone ferite, tra cui la coppia olandese.

