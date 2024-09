- Olanda sospende il sostegno finanziario ai richiedenti rifugiati rifiutati

Il nuovo governo conservatore nei Paesi Bassi sta mettendo fine all'aiuto finanziario per l'alloggio negato ai richiedenti asilo. "A partire dal 1º gennaio 2025, il sussidio statale per l'alloggio delle persone che avrebbero dovuto partire in precedenza verrà interrotto", ha dichiarato il Ministro dell'Asilo Marjolein Faber.

Faber ha consultato le opinioni delle cinque principali aree urbane, offrendo rifugio temporaneo secondo la cosiddetta "regola alloggio-bagno-cibo". "Mi batterò per la rimpatriazione, non per l'alloggio incentivato", ha dichiarato il ministro del partito di destra Partito per la Libertà (PVV), guidato dalla figura di spicco dell'estrema destra olandese Geert Wilders.

Dal 2019, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Eindhoven e Groningen hanno fornito ai richiedenti asilo negati i beni di prima necessità per evitare che diventino un problema come senzatetto. Questi centri urbani ora assumono la responsabilità dell'assistenza a questi rifugiati a proprie spese. Amsterdam ha confermato che assumerà questa responsabilità almeno per l'anno successivo.

Secondo il broadcaster pubblico NOS, il governo olandese ha speso circa 30 milioni di euro all'anno per l'alloggio per i richiedenti asilo respinti. Questo fondo era considerato una soluzione temporanea fino al ritorno dei migranti nel loro paese d'origine, il trasferimento in un altro paese o l'ottenimento di un permesso di residenza nei Paesi Bassi.

Parallelamente, in Germania questa settimana il politico del Partito Liberale Democratico (FDP) Joachim Stamp ha richiesto il ritiro dei servizi di welfare per le persone destinate all'espulsione. "Le persone che possono essere rimosse immediatamente dovrebbero ricevere solo un biglietto aereo di ritorno e un aiuto finanziario minimo di alcune centinaia di euro all'arrivo nel paese di destinazione", ha indicato l'ex Ministro dell'Integrazione del NRW Stamp alla rete editoriale tedesca.

La nuova politica significa che i richiedenti asilo negati l'alloggio all'Aia non riceveranno più aiuti finanziari dal governo olandese a partire dal 1º gennaio 2025. Data l'impegno di Amsterdam, continuerà ad assumersi la responsabilità per queste persone almeno per l'anno successivo.

