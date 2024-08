- Olaf Scholz, il cancelliere tedesco, è in visita a Solingen.

A seguito dell'attacco con coltello letale a Solingen, si sta sollevando un crescente clamore per regolamentazioni sull'immigrazione più severe e il controllo delle armi. Contestualmente, c'è una richiesta di chiarezza sul perché le autorità non siano riuscite a deportare lo scorso anno un richiedente asilo siriano che ha poi compiuto l'attacco con tre vittime in una serata di venerdì. Il Cancelliere Olaf Scholz (SPD) e il Presidente della Renania Settentrionale-Vestfalia Hendrik Wüst (CDU) sono previsti oggi per rendere omaggio alle vittime dell'attacco con coltello a Solingen.

Durante un festival cittadino nella regione del Bergisches Land, otto persone sono rimaste ferite, quattro delle quali gravemente. Un sospetto di 26 anni, un siriano, è stato in custodia dalla sera di domenica, tra gli altri capi d'accusa, per omicidio e appartenenza all'organizzazione terroristica Islamic State (IS). L'organizzazione terroristica ha rivendicato l'attacco e ha pubblicato un video domenica che si dice ritragga il colpevole. Tuttavia, è ancora incerto quando il video è stato registrato o se mostra effettivamente il colpevole.

Il sospetto avrebbe dovuto essere espulso

Secondo Spiegel, il sospetto è entrato in Germania alla fine del 2022 e ha richiesto l'asilo. Le autorità di sicurezza non erano a conoscenza di lui come estremista islamico. Questi dettagli sono stati confermati all'agenzia di stampa tedesca. La richiesta d'asilo del sospetto è stata respinta, con il risultato della sua espulsione prevista lo scorso anno in Bulgaria. Era entrato nell'UE attraverso la Bulgaria, ma a causa della sua latitanza in Germania, l'espulsione è stata inizialmente posticipata, come riferito dal "World".

Il Ministro dell'Interno della Renania Settentrionale-Vestfalia Herbert Reul (CDU) ha dichiarato nel programma ARD "Caren Miosga" che il sospetto attaccante non si è dato alla latitanza in senso legale. Semplicemente non era presente quando avrebbe dovuto essere prelevato. "Era spesso presente nella struttura", ha aggiunto Reul, esprimendo dubbi sulla correttezza, sulla sufficienza o sull'esagerazione di queste procedure.

Il Presidente della Renania Settentrionale-Vestfalia Wüst ha richiesto un'indagine all'interno delle autorità, dichiarando: "Ci sono molte domande che devono essere chiarite. Se qualcosa è andato storto, deve essere usato un linguaggio chiaro, indipendentemente dall'autorità che sia, se locale a Bielefeld, a Paderborn o a livello statale o federale".

Secondo un'indagine dell'Ufficio federale per la protezione della Costituzione, l'attacco a Solingen è stato l'attacco più grave sospettato di avere motivazioni islamiche in Germania dal 2016, quando l'attacco al mercato di Natale di Berlino ha causato 13 morti e 64 feriti.

Merz: divieto di ammissione dei rifugiati dalla Siria e dall'Afghanistan

Il leader della CDU Friedrich Merz ha indurito il tono nei confronti del Cancelliere Olaf Scholz (SPD) una settimana prima delle elezioni statali della Sassonia e della Turingia, chiedendo un divieto di ammissione dei rifugiati dalla Siria e dall'Afghanistan in Germania. Nel suo newsletter "MerzMail", ha scritto: "Dopo l'atto terroristico a Solingen, dovrebbe essere finalmente chiaro: non sono i coltelli il problema, ma le persone che li portano. Nella maggior parte dei casi, si tratta di rifugiati e, nella maggior parte dei casi, ci sono dietro motivazioni islamiche".

Nel programma ARD "Brennpunkt", Merz ha dichiarato: "Se Solingen non è il punto di svolta per la coalizione ora, non so cosa altro debba accadere perché alcune persone finalmente vengano al senso".

Il vice capogruppo dell'Unione Jens Spahn (CDU) ha sostenuto la chiusura delle frontiere per fermare l'immigrazione irregolare. Ha dichiarato alla "Rheinische Post" (lunedì): "Per anni, centinaia di giovani uomini dalla Siria e dall'Afghanistan sono entrati ogni giorno in Germania e in Europa. Questo deve finalmente fermarsi".

Il Cancelliere Scholz aveva già annunciato a giugno, dopo l'attacco a Mannheim, che avrebbe ripreso l'espulsione dei criminali pericolosi e delle minacce terroristiche in Afghanistan e in Siria.

La leader dell'SPD Esken: il divieto di ammissione non è compatibile con le leggi

La leader dell'SPD Saskia Esken ha respinto la richiesta di Merz per un divieto di ammissione, dichiarando che tale passo "non è compatibile con le nostre leggi, né con la Convenzione europea dei rifugiati né con la nostra Costituzione". Tuttavia, i criminali pericolosi e le minacce islamiche possono essere espulsi in questi paesi.

Il Presidente della Baviera Markus Söder (CSU) ha dichiarato nell'ARD che i criminali devono essere immediatamente trattenuti ed espulsi, specialmente in Siria e Afghanistan. Devono essere concessi più poteri alla polizia per i controlli.

Il Presidente Frank-Walter Steinmeier ha anche richiesto un'espansione dei poteri delle autorità di sicurezza. "Per proteggere meglio dagli attacchi, è necessario che le autorità di sicurezza siano equipaggiate con i poteri necessari", ha dichiarato nell'intervista estiva della ZDF. Steinmeier ha richiesto più personale per le autorità di sicurezza. Tuttavia, un'espansione dei poteri dell'Ufficio federale di polizia criminale, ad esempio, è anche concepibile in caso di minaccia terroristica.

Buschmann avvia trattative sulle regolamentazioni dei coltelli

Le discussioni del governo federale ruotano intorno al dibattito sulla regolamentazione dei coltelli. Il Ministro della Giustizia Marco Buschmann ha dichiarato: "Ci immergeremo nella sfera federale, esplorando modi per rafforzare i nostri sforzi contro i reati legati ai coltelli". Il rappresentante del Partito Democratico Liberale (FDP) ha dichiarato a "Bild am Sonntag". La FDP ha finora resistito alle leggi più severe e ai divieti spinti dal Ministro dell'Interno federale Nancy Faeser (SPD).

Alla luce della rivelazione che il sospetto dell'attacco con il coltello aveva una richiesta d'asilo respinta e un'espulsione prevista, c'è una crescente preoccupazione per i fallimenti nell'applicazione delle regolamentazioni sull'immigrazione. Il sospetto, che è entrato in Germania alla fine del 2022, era previsto per l'espulsione in Bulgaria a causa del suo passato di estremista islamico, ma la sua espulsione è stata posticipata a causa della sua assenza quando gli ufficiali hanno tentato di prelevarlo.

Le richieste di un'applicazione più rigorosa delle norme sull'immigrazione e sul controllo delle armi, scatenate dall'attacco a coltello mortale a Solingen, assumono un tono più pressante alla luce di questi nuovi dettagli.

