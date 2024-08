- Oktoberfest in città: l'albergo Wiesn cresce

Cinque nuove taverne si uniscono all'iniziativa degli osti del centro città, che era stata originariamente concepita come alternativa all'Oktoberfest annullato a causa del COVID-19. Ora, si è trasformata in una tradizione ben stabilita e si sta espandendo per includere taverne nelle vicinanze del centro città.

L'Alte Wirt a Moosach, l'Augustiner Keller, l'Augustiner Schutzengarten, l'Aying in Au e il Royal Hirschgarten serviranno classici della Wiesn in un'atmosfera festosamente decorata e verseranno birra festiva, come hanno annunciato gli osti. Ci sarà anche musica dal vivo.

Un Ritorno alle Radici Storiche

L'Oktoberfest della Birreria ora si svolge parallelo all'Oktoberfest e si terrà dal 21 settembre al 6 ottobre in più di 40 taverne. Questo segna un ritorno alle radici storiche dell'odierno Oktoberfest mondiale: il Re Maximilian I invitò il popolo a un cinque-giorni di festa di cibo e bevande dopo il suo matrimonio nel 1810.

Tuttavia, c'era solo il cavallo racing sulla Theresienwiese, il sito attuale dell'evento, come sottolineano gli osti della Birreria Oktoberfest. "La gente mangiava, beveva e cantava nelle taverne di Monaco!"

L'Oktoberfest della Birreria si sta ora espandendo per includere taverne oltre il centro città, arrivando a zone come la ricca trama di stabilimenti tradizionali della Baviera.

Durante questo periodo, i visitatori possono gustare l'atmosfera delle storiche taverne bavaresi, proprio come gli ospiti del Re Maximilian I secoli fa, godendosi il cibo, la bevanda e la camaraderie nel cuore di Monaco.

