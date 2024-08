- Ogunleye, il lanciatore di palle, vince l'oro olimpico

Lanciatrice del disco Yemisi Ogunleye di Mannheim ha vinto l'oro in modo sensazionale alle Olimpiadi di Parigi. La 25enne ha raggiunto i 20.00 metri nel suo ultimo tentativo allo Stade de France. La seconda classificata ai Campionati del Mondo indoor e la terza ai Campionati Europei ha conquistato la prima medaglia d'oro per la squadra tedesca di atletica leggera in questi Giochi.

L'argento è andato a Maddison-Lee Wesche della Nuova Zelanda con 19.86 metri, mentre il bronzo è stato vinto da Song Jiayun della Cina con 19.32 metri.

Alina Kenzel di Stoccarda ha concluso nona con 18.29 metri, mentre Katharina Maisch non si è qualificata per la finale. Ogunleye ha ottenuto il suo posto in finale con il terzo e ultimo tentativo delle qualificazioni. Il campione in carica Chase Jackson degli Stati Uniti non si è qualificato.

Sensazione nell'ultimo tentativo

Questa è la quarta medaglia per la squadra tedesca di atletica leggera ai Giochi di Parigi, superando l'obiettivo della federazione. In precedenza, il decatleta Leo Neugebauer e la saltatrice in lungo Malaika Mihambo hanno vinto rispettivamente l'argento, mentre la squadra femminile 4x100m ha conquistato il bronzo poco prima dell'oro di Ogunleye.

La pioggia durante la staffetta ha reso il cerchio del lancio scivoloso. La lanciatrice Ogunleye è scivolata nel suo primo tentativo e è caduta sul ginocchio, ma si è adattata alle condizioni sotto il sole del tardo pomeriggio.

Con il suo secondo lancio di 19.55 metri, Ogunleye si è portata in seconda posizione. Ha brevemente preso il comando con il suo quinto lancio, ma Wesche ha risposto subito. Tuttavia, Ogunleye ha raggiunto la sensazione con il suo ultimo lancio.



