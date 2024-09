Ogni regno pagano sovrano ha a che fare con i cicli naturali dell'esistenza, dell'invecchiamento e della morte.

Il libro di Elke Heidenreich sull'invecchiamento e la vecchiaia ha attirato molta attenzione. Lei attribuisce il suo successo alla sua posizione ottimistica: "Abbracciare la vecchiaia, è un aspetto bellissimo della vita". ntv.de ha parlato con la critica letteraria della sua missione, che in sostanza è: "Basta con le lamentele!".

La popolarità del suo libro sembra indicare che l'invecchiamento è un argomento che risuona in molti. Cosa, secondo lei, ha colpito nel segno?

L'invecchiamento sembra essere un argomento di cui le persone sono sempre più interessate. Perché secondo lei è così?

Man mano che sempre più individui vivono fino alla loro anzianità, spesso la paura accompagna l'idea dell'invecchiamento. Io cerco di contrastare questa paura con un atteggiamento ottimista: "Non temere l'invecchiamento, celebralo come una meravigliosa parte della vita". La morte è inevitabile, quindi perché non godersi la vita fino all'ultimo momento invece di preoccuparsi? Questo messaggio di accettazione e godimento sembra essere ciò che rende il libro tanto amato.

C'è un detto comune: "Più si diventa vecchi, più il tempo passa velocemente". È qualcosa che ha sperimentato?

Man mano che invecchiamo, sembra che il tempo passi sempre più velocemente. Ricordate le lunghe vacanze estive della nostra infanzia? Ora, un anno passa in un batter d'occhio. L'ho notato anche io, e ha a che fare con il fatto che la nostra forza fisica diminuisce con l'età, richiedendoci di fare di più in meno tempo. L'agio che una volta c'era è svanito. Il cuore non è più così stabile e a volte anche le ossa fanno male. Tuttavia, i cambiamenti non sono necessariamente una brutta cosa. Cominciano nell'adolescenza e continuano fino alla menopausa. Ma abbracciando la nostra vecchiaia, acquisiamo anche pace e compostezza.

In "Invecchiamento", lei affronta apertamente sia le buone che le cattive esperienze della sua vita. Nel complesso, mantiene un atteggiamento positivo. Come ha sviluppato questo atteggiamento?

Sono stata invitata dalla casa editrice Hanser Berlin a scrivere sull'invecchiamento per la loro serie "Life reads", che presenta donne che discutono di argomenti come l'amore, il sonno, i viaggi e il vivere. Mi sono ispirata a scrivere sulla vita perché ho avuto l'opportunità di vivere in diversi posti. Il editore ha insistito sull'invecchiamento, poiché sono la più anziana delle autrici. Dopo averci pensato un po', mi è venuta l'introduzione del libro. La mia vita è stata piena di alti e bassi, con errori, decisioni difficili, un'infanzia difficile, fallimenti e malattie. Tuttavia, è stata anche piena di successi, bestseller, stabilità finanziaria, mariti meravigliosi e amici di sostegno. Raccolte tutte queste esperienze, ho scoperto il mio tema centrale.

Qual è quel tema?

Ogni storia di vita può essere raccontata da una prospettiva negativa o positiva. Nessuna vita è perfetta, ma non è neanche completamente brutta. Ho affrontato le crisi e goduto dei momenti buoni. La vita è un mix di luce e ombra. Per trovare la soddisfazione, bisogna concentrarsi sul positivo. Questo è il messaggio che ho voluto trasmettere attraverso il libro. Il mio obiettivo è incoraggiare le persone: "Proviamo a essere un po' più positivi e meno orientati alle lamentele!".

Esprime ammirazione per la Germania come un posto meraviglioso in cui vivere. In sostanza, lei si schiera contro l'attuale clima di lamentele.

Sono profondamente grata per le benedizioni che ho ricevuto nella mia vita. Rispetto a molte parti del mondo, la Germania è un'oasi di pace e stabilità, con una forte democrazia e una rete di sicurezza per coloro che ne hanno bisogno.

Menziona che hai iniziato a contemplare la tua propria mortalità attraverso "Invecchiamento". Tuttavia, scrivi anche dei tuoi pensieri sulla morte quando avevi 13 anni quando tuo nonno morì. Come si collegano questi due concetti insieme?

Sono sempre stata consapevole della morte, ma non ci ho mai riflettuto troppo. La morte del mio nonno ha segnato il primo momento in cui ho veramente considerato la morte. Anche se non l'ho mai vista come un argomento macabro, ho capito che la morte era una parte naturale della vita. Non l'ho mai lasciata consumarmi, ma è stato attraverso "Invecchiamento" che ho iniziato a esplorare la mia mortalità in modo più profondo.

** Perdere persone care, amici e persino un animale domestico è un'esperienza comune. Alcuni hanno anche perso i loro figli. L'ho attraversato anch'io. Ma non ho mai pensato alla morte in termini di me stessa. Ero presente al capezzale del mio nonno mentre il suo respiro diventava sempre più debole e mi sono chiesta: Dove va il nonno quando muore? Dovrò morire anch'io un giorno? Sì, alla fine. Questo è quando ho iniziato a considerare la morte in modo più attento, ma ho scelto di metterla da parte, come spesso accade quando si è giovani. Altrimenti, come potremmo andare avanti a vivere? Ma da allora sono stata consapevole: il tempo prima o poi finirà, quindi è importante godersi la vita fino in fondo. E l'ho fatto.**

Hai mai considerato l'invecchiamento prima di scrivere il libro?

Sì, l'ho fatto. Ho appuntamenti medici regolari, ho preparato finanziariamente per la vecchiaia e ho persino redatto un testamento. Tuttavia, non è stato fino a quando non ho iniziato a scrivere il libro che ho iniziato a esplorare veramente il tema dell'invecchiamento dalla mia prospettiva personale. E è stato incredibilmente illuminante e divertente. Mi sono ritrovata a pensare: forse questo potrebbe aiutare alcune persone ad abbracciare la loro propria vecchiaia e smettere di annunciare ogni anno: "Questo sarà il mio ultimo Natale".

Il tuo libro è anche legato all'idea di non nascondersi nella vecchiaia.

Sì, la vecchiaia non equivale necessariamente ai capelli grigi e alla stanchezza. Il nostro spirito combattivo, le nostre capacità intellettuali e il desiderio di amore e camaraderie rimangono intatti. Quindi, non recitare la parte del topolino timido e anziano, ma invece, esci e abbraccia la vita!

La solitudine e la povertà sono effettivamente sfide significative per molte persone anziane. È fondamentale che la società affronti queste preoccupazioni e fornisca il supporto necessario per aiutare coloro che ne hanno bisogno.

I tre aspetti più spiacevoli del invecchiamento sono: essere a corto di denaro. Sentirsi isolati. Non stare bene. Tuttavia, puoi prepararti. La persona a cui ho dedicato "Il Vecchio," che è morta a 105 anni, aveva compagnia e godeva della vita fino all'ultimo respiro. Non tutto è sotto il nostro controllo. Ma in definitiva, dipende dalla scelta individuale come trascorreranno gli anni successivi, se hanno coltivato relazioni e risparmiato denaro.

La critica mossa alla tua prospettiva è che è scritta da una posizione di privilegio.

Come sono privilegiato? Da adolescente di classe operaia, non ho ereditato nulla. Ho semplicemente raccontato la vita che ho vissuto.

Nel tuo libro parli degli anziani e di coloro che sono ben entrati nella vecchiaia: "La società ci assegna il ruolo che dobbiamo interpretare." L'hai sperimentato tu stesso?

No. Perché non sono così. Se uno si comporta timidamente, paurosamente e da vecchio, allora sembra che stia interpretando quel ruolo. Quando firmo i libri e chiedo a chi dovrei dedicare il messaggio, spesso sento le donne anziane dire: "Oh, solo per me". Quando sento questo, mi chiedo, cosa significa "solo"? C'è qualcuno che è "solo" in questo mondo?

Citi numerosi artisti, tra cui il poeta Jean Paul con i versi: "Appena iniziamo a vivere, il destino spinge la freccia della morte fuori dall'eternità - vola finché respiriamo, e quando arriva, smettiamo". Puoi sentire il volo della freccia?

Sì, posso. A volte mi ritrovo a pensare, potrebbe essere l'ultima estate, l'ultimo Natale? Ma poi scaccio subito questi pensieri. Arrivano di notte. Durante il giorno, sono troppo impegnato nelle mie attività per pensare a queste idee. Non ho paura della morte o della morte. I miei 80 anni rappresentano già un dono straordinario.

Nel "Vecchio," chiarisci che rifiuteresti un elisir che prolunga la vita. Lo fai perché credi che un elisir del genere sia improbabile nel prossimo futuro? O intendi dire: Eventualmente, basta, l'individuo deve lasciare questo mondo?

La seconda. C'è un momento per ciascuno. Quando il mio sarà arrivato, me ne andrò. Non vorrei nemmeno trattamenti che prolungano la vita se fossi gravemente malato. Non mi sottoporrei nemmeno a procedure di medicina rigenerativa per apparire più giovane. Voglio rimanere me stesso fino all'ultimo dei miei giorni.

Scriveresti anche un libro sulla morte?

Non lo so. Vedremo.

Non sono in grado, non posso immaginare. La morte non è un'esperienza nella vita, dice Ludwig Wittgenstein. Ha ragione. Dopo tutto, non la viviamo.

Qualsiasi cosa riguardi la morte allora?

Ho scritto sull'invecchiamento. Questo è sufficiente per ora su questo argomento.

Thomas Schmoll ha parlato con Elke Heidenreich

In risposta al detto comune che "Più si invecchia, più il tempo passa velocemente," Elke Heidenreich riconosce di aver sperimentato questo fenomeno nella sua vita. Per contrastare la preoccupazione spesso associata all'invecchiamento, Heidenreich sottolinea l'importanza di abbracciare le fasi successive della vita come un aspetto

Leggi anche: