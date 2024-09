Ogni regno pagano dimostra riluttanza verso interventi per prolungare la vita.

"Il tempo vola più veloce nella vecchiaia che nella giovinezza," sostiene Elke Heidenreich. Tuttavia, non teme il passare del tempo o la morte. Non ha quasi tempo per il pessimismo e la negatività.

In un'intervista con ntv.de, la famosa autrice Elke Heidenreich riflette sulla sua vita con gratitudine. "Nessuno può essere sempre allegro ed entusiasta," afferma. "Ma non è tutto triste e terrificante." È riuscita a superare le crisi e "ha goduto dei momenti piacevoli tremendamente".

"Bisognerebbe trovare il buono nella mescolanza: così nasce la contentezza. Questo è il messaggio che volevo trasmettere con il libro. Il mio intento è: persone, smettete di lamentarvi!" L'autrice, il cui libro "Invecchiare" ha mantenuto la vetta della classifica dei bestseller di Spiegel per 20 settimane, ha riflettuto per la prima volta sul significato dell'invecchiamento per sé stessa durante la scrittura. "E mi è stato utile. Mi sono divertita e ho pensato: potrebbe incoraggiare alcune persone a guardare alla loro età con più gentilezza e non dire ogni anno: è l'ultima Natale."

Arriva persino a pensare, "Forse questo è il mio ultimo estate, l'ultimo Natale." Ma scaccia subito questi pensieri, che di solito emergono di notte. "Durante il giorno, sono troppo impegnata con il lavoro per pensare a queste cose. Non ho paura della morte o della fine della mia vita. I miei 81 anni sono già una benedizione."

Non ha intenzione di scrivere un libro sulla morte o sul morire. "Ne ho scritto uno sull'invecchiamento. Ora, esploriamo un altro argomento," dice Heidenreich, che ha compiuto 81 anni a febbraio. La vita ha il suo proprio ritmo. "Quando il mio finisce, devo andarmene. Non voglio trattamenti per prolungare la vita se sono gravemente malata. Non voglio neanche operazioni per apparire più giovane. Voglio rimanere me stessa fino alla fine dei miei giorni."

Nonostante la consapevolezza che ogni stagione che passa potrebbe essere l'ultima, Elke Heidenreich respinge elegantemente l'idea del pessimismo. "Mi rifiuto di cedere alle paure della morte e delle sue conseguenze," afferma, sottolineando la sua determinazione a confrontarsi con l'invecchiamento e la mortalità con coraggio.

