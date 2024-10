Ogni giorno, un'entità associata ai Black registra circa 350.000 intrusioni informatiche.

Cyberattacchi non sono rivolti esclusivamente a governi o enti regolatori; le corporation sono spesso nel mirino anch'esse. È il caso del gruppo Schwarz in Germania, che controlla Lidl e Kaufland. Attribuiscono circa 350.000 attacchi quotidiani a fonti russe. Tuttavia, il CEO Chrzanowski rivela che una soluzione è in fase di formulazione.

Prima del conflitto in Ucraina, il gruppo Schwarz stava affrontando circa 3.500 attacchi al giorno. Ora, stanno lottando con 350.000 attacchi quotidiani, principalmente dalla Russia, come ha condiviso il CEO Gerd Chrzanowski con il "Süddeutsche Zeitung" (SZ).

Per far fronte a questo aumento, il gruppo Schwarz sta collaborando con la società americana ServiceNow, specializzata in intelligenza artificiale, per sviluppare contromisure. Questo software sarà accessibile a tutte le altre imprese, anche ai concorrenti nel mercato della grande distribuzione. "Possiamo essere concorrenti per uova, banane e latte, ma non per la cybersecurity. Qui dobbiamo collaborare. Se uno di noi viene preso di mira, lo siamo tutti," ha detto Chrzanowski a SZ.

L'obiettivo è distinguersi dai fornitori americani e raggiungere la "sovranità digitale". "Ci sono dati che non dovrebbero essere su un server in un altro paese," ha dichiarato Chrzanowski.

Stanno sviluppando soluzioni AI personalizzate per l'industria della grande distribuzione in tutta l'Europa. "Stiamo attualmente sviluppando una nuova piattaforma AI con ServiceNow che è già operativa in 80 negozi Lidl e sarà presto disponibile, con l'obiettivo di offrire a tutti i retailer europei entro il 2025. Con la nostra soluzione AI congiunta, non ci saranno più code alle casse," ha rivelato Chrzanowski.

