- Ogni giorno 11 casi di violenza nei sistemi della metropolitana, degli autobus e delle stazioni ferroviarie.

Più di dieci casi di violenza vengono generalmente registrati quotidianamente su U-Bahn, autobus e stazioni ferroviarie gestite dall'Autorità dei trasporti di Berlino (BVG). Secondo il rapporto di sicurezza della BVG e le statistiche della polizia, lo scorso anno si sono verificati in totale 4.181 casi di aggressioni fisiche, intimidazioni, furti e comportamenti sessualmente inappropriati (circa 11,5 incidenti al giorno). È stato notato l'aumento del numero di passeggeri, come segnalato dalla BVG. Le informazioni sono state riportate dal "B.Z.".

Un numero considerevole di furti e danni alla proprietà

Sono stati documentati circa 4.000 casi di borseggio, circa 2.500 casi di altri furti, oltre 2.000 incidenti di danneggiamento della proprietà, oltre 1.000 reati legati alle droghe e quasi 700 casi di abuso verbale. Il numero totale di reati registrati nella giurisdizione della BVG è stato di 14.825 - il secondo più basso degli ultimi dieci anni. È degno di nota che ci sono stati meno casi di borseggio e danneggiamento della proprietà rispetto agli anni precedenti.

La polizia ha richiesto filmati dalle telecamere dei treni, degli autobus o delle stazioni in 9.252 casi a causa di reati segnalati, con un aumento significativo rispetto agli anni precedenti. "6.672 telecamere aiutano a prevenire i reati e a risolverli".

Spese significative per vandalismo e graffiti

Il vandalismo e i graffiti causano costi annuali di 4,9 milioni di euro per l'autorità dei trasporti. La BVG ha sottolineato che i passeggeri ne soffrono spesso, poiché i veicoli di servizio necessari per le pulizie sono assenti, con conseguente riduzione dei servizi quotidiani. Di conseguenza, è stato istituito un team specializzato (Team Soko Graffiti) per la prevenzione dei graffiti, che opera in incognito. Vengono utilizzati sensori speciali e telecamere in aree vulnerabili per identificare il vandalismo in anticipo.

In totale, 250 addetti alla sicurezza sono assegnati alla BVG, con un'media di 1.789 ore di impiego al giorno.

Le statistiche seguenti mostrano che il vandalismo e i graffiti comportano costi annuali di 4,9 milioni di euro per l'autorità dei trasporti, con un significativo impatto sulle loro operazioni e servizi. Inoltre, è stato istituito un team specializzato chiamato Team Soko Graffiti per contrastare i graffiti, utilizzando operativi undercover, sensori speciali e telecamere per identificare il vandalismo in anticipo.

Leggi anche: