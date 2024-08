- Ogni coltello raccolto equivale a un pericolo in meno.

Dopo l'attacco a coltello mortale a Solingen che ha causato tre morti, il Senatore dell'Interno di Amburgo Andy Grote (SPD) continua a spingere per l'espulsione di individui criminali afghani o siriani verso i loro paesi d'origine. Tuttavia, la messa in atto di questo piano si sta rivelando piuttosto complicata. "Al momento, nessun paese europeo sta inviando individui in Afghanistan", ha dichiarato il Senatore, quasi tre mesi dopo aver proposto tale azione.

Il governo federale sta cercando di superare questi ostacoli. La coordinazione con i paesi di transito è necessaria e le questioni legali devono essere risolte. Gli ufficiali tedeschi non possono scortare i deportati nei loro paesi d'origine.

Grote: Non tutti perderanno la testa

All'inizio di giugno, dopo l'attacco a coltello mortale a Mannheim che ha causato la morte di un ufficiale di polizia, Grote ha richiesto: "Coloro che commettono reati gravi qui dovrebbero lasciare il paese, anche se sono afghani. In questo paese, gli interessi di sicurezza della Germania superano gli interessi di protezione dell'offender."

La situazione in Afghanistan può essere solo parzialmente compresa da Amburgo, ha detto ora il Senatore: "Tuttavia, abbiamo ricevuto indicazioni che non tutti quelli che attraversano il confine perderanno la testa." Sembra che i viaggi privati in Afghanistan stiano aumentando su una scala più ampia e l'aeroporto di Kabul non sia completamente deserto. Inoltre, un numero significativo di afghani residenti ad Amburgo non sono rifugiati.

Nessuna nuova situazione pericolosa ad Amburgo

Da quando l'assalto di un palestinese ad Amburgo-Barmbek sette anni fa, non c'è stato alcun attacco a coltello nella città anseatica che assomigli a quello di Solingen. "Non abbiamo una nuova situazione minacciosa. Abbiamo vissuto con questo rischio astratto di ulteriori attacchi per anni", ha dichiarato Grote.

Non è cambiato nulla dopo l'incidente di Solingen. "Si è solo materializzato, questo rischio con cui dobbiamo fare i conti costantemente e per cui siamo preparati."

"Cultura emergente di portatori di coltelli"

Il Senatore ha nuovamente sostenuto il rafforzamento della legge sulle armi a livello nazionale. Il portare coltelli nelle stazioni ferroviarie, nei treni e negli eventi principali dovrebbe essere proibito. Una serie di attacchi a coltello, non solo nell'ambito dell'islamismo, indica una cultura emergente di portatori di coltelli.

"Si può già identificare qualcosa come una cultura emergente di portatori di coltelli", ha dichiarato Grote. Dal 1° ottobre 2021, quando è stata istituita la zona di divieto di armi alla stazione centrale di Amburgo, sono state confiscate oltre 500 armi durante i controlli, comprese 350 coltelli. "Ogni coltello che raccogliamo è un rischio in meno", ha spiegato Grote.

Il capo della fazione della CDU Dennis Thering ha considerato la richiesta di un divieto di coltelli solo una distrazione dal problema reale. "Non sono i coltelli in sé il problema, che già non sono permessi negli eventi pubblici come a Solingen, ma quelli che li usano per ferire e uccidere gravemente le persone." La politica migratoria deve essere trasformata. "Abbiamo bisogno ora di una netta inversione di tendenza dell'asilo! Basta!", ha richiesto il leader dell'opposizione.

Il capo della fazione dell'AfD Dirk Nockemann ha richiesto una "netta inversione di tendenza" nella politica migratoria. "Le espulsioni salvano vite", ha spiegato Nockemann. La presidente della FDP di Amburgo Katarina Blume ha detto: "Ciò che è importante è che il ritorno dei criminali e dei soggetti pericolosi sia implementato rapidamente e costantemente."

Secondo Grote, circa 1.000 stranieri sono stati espulsi da Amburgo quest'anno. Questo rappresenta circa un aumento del 30% rispetto all'anno precedente e il numero più alto negli ultimi sette anni. Nel 2023, sono state espulse circa 1.500 persone in totale.

Il numero di individui soggetti a espulsione ad Amburgo è recentemente sceso a circa 6.500. 500 di loro non hanno un permesso di residenza. L'attenzione è stata data all'espulsione dei criminali. Finora quest'anno, sono state espulse più di 100 persone, e si prevede che circa 200 persone saranno espulse entro la fine dell'anno. Il numero di espulsioni di criminali è rimasto relativamente stabile dal 2022.

Il capo del gruppo catturato è stato rilasciato

Un caso specifico evidenzia le sfide legali e pratiche incontrate durante questa procedura. Il 9 aprile, la polizia ha arrestato un sospetto leader di un gruppo di giovani apparentemente responsabile di crimini nella zona di Jungfernstieg. Il ragazzo afghano di allora 18 anni è stato preso in custodia. L'Ufficio federale per

