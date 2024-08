- Ogni anno si riuniscono numerosi individui nel deserto di Black Rock, caratterizzato da estese pira.

Ogni agosto, circa 70.000 persone si radunano nello stato americano del Nevada per il famoso festival di Burning Man. Programmato dal 25 agosto al giorno del lavoro (2 settembre), questa festa di sette giorni dedicata alla musica, all'arte e alle festosità attira un pubblico variegato di artisti, appassionati di techno, pirotecnici e curiosi provenienti da tutto il mondo. Nel cuore del deserto di Black Rock, gli ospiti creano una metropoli temporanea chiamata Black Rock City, costruendo case provvisorie con tende e camper. L'apice dell'evento è la bruciatura della Man, una scultura di legno torreggiante.

Il tema di quest'anno, "Curioso e sempre più curioso", si ispira alla citazione di un libro per bambini in cui una ragazza curiosa si ritrova in un mondo fantastico.

L'anno scorso ha visto piogge inaspettate che hanno trasformato il deserto in un pantano, rendendo pericoloso il movimento dei veicoli e bloccando l'accesso per giorni ai veicoli di soccorso e ai visitatori. Migliaia di persone sono rimaste intrappolate sul terreno fino a quando gli organizzatori non hanno riaperto la strada d'accesso remota. Imperturbabili, alcuni visitatori avventurosi hanno attraversato il terreno fangoso per tornare a casa in sicurezza a piedi.

L'anno precedente, il clima usualmente arido del deserto ha raggiunto temperature di un'intensa 40 gradi Celsius durante il festival. Le previsioni a lungo termine per questa settimana prevedono sole e temperature moderate, con picchi di fino a 33 gradi Celsius.

Le origini del festival risalgono al 1986 quando l'artista americano Larry Harvey (1948 - 2018) e un gruppo di amici hanno organizzato un modesto raduno su una spiaggia di San Francisco. Con l'aumentare della popolarità, l'evento si è spostato nei paesaggi deserti del Nevada nel 1990.

