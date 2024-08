- Oggi segna il tanto atteso lancio dell'iPhone 16.

Da oltre un decennio, Apple organizza il suo evento annuale principale a settembre, presentando i modelli più recenti di iPhone, Apple Watch e altri gadget. Quest'anno l'evento si terrà il 9 settembre, presso la sede di Apple a Cupertino. La principale attrazione sarà trasmessa in diretta e in persona per il vostro divertimento.

Anche se Apple mantiene tradizionalmente i dettagli sotto chiave, ci sono già alcuni indizi su ciò che verrà presentato quest'anno. L'iPhone, il prodotto di punta di Apple, è stato generalmente il protagonista dello spettacolo di settembre, a esclusione delle versioni SE economiche. L'Apple Watch fa anche la sua apparizione annuale a questo evento. Tuttavia, quest'anno, le AirPods di fascia media potrebbero rubare la scena.

Pettegolezzi pre-evento sull'iPhone 16

La serie iPhone 16 di quest'anno dovrebbe vedere un aggiornamento modesto. I modelli iPhone 16 di base dovrebbero assomigliare alle versioni Pro dell'anno scorso in molti aspetti. Avranno un pulsante Azione, un chip più potente pronto per l'offensiva dell'Intelligenza di Apple, una fotocamera più forte, miglioramenti ottici per la registrazione video 3D e nuove opzioni di colore.

Al contrario, i modelli Pro dovrebbero ricevere un aumento delle dimensioni. Entrambi avranno schermi più grandi, con l'iPhone 16 Pro che offrirà un display da 6,3 pollici e l'iPhone 16 Pro Max un display da 6,9 pollici. Il design verrà leggermente modificato, con bordi dello schermo più stretti e un alloggiamento leggermente più grande. Il design di base rimane lo stesso, ma Apple potrebbe introdurre un alloggiamento in titanio in una nuova tonalità bronzea. Il modello Pro più piccolo potrebbe addirittura ereditare il zoom 5x precedentemente riservato al Max.

Apple Watch 10 e Ultra 3: più grande è meglio

La serie Apple Watch è anche prevista per ricevere un aggiornamento delle dimensioni dello schermo. La serie 10 avrà uno schermo da 45 mm nella versione più piccola, come il modello più grande della serie 9. Il modello più grande della serie 9 passerà a uno schermo da 49 mm, alla pari con l'Apple Watch Ultra attuale. L'Ultra è previsto per crescere ancora di più con uno schermo da 52 mm. Ci sono anche nuove funzionalità all'orizzonte, tra cui il riconoscimento dello stress e la rilevazione dell'apnea del sonno.

AirPods: la fascia media al centro della scena

Le AirPods sono previste per portare alcune nuove funzionalità interessanti quest'anno, con i modelli standard che potrebbero presentare per la prima volta la cancellazione del rumore. Fino ad ora, questa funzionalità era disponibile solo nei modelli AirPods Pro più costosi. Le cuffie di lusso di Apple, le AirPods Max, sono anche previste per il loro primo aggiornamento. Il cambiamento più grande potrebbe essere l'introduzione di una connessione USB-C, che consentirebbe la riproduzione audio lossless via cavo.

Restate sintonizzati su stern.de nelle prossime settimane per scoprire i dettagli ufficiali e come questi prodotti si comportano nella vita reale.

La fotocamera sui nuovi modelli iPhone 16 dovrebbe avere capacità più forti, con miglioramenti ottici per la registrazione video 3D. Inoltre, le AirPods di fascia media potrebbero presentare la cancellazione del rumore, una funzionalità precedentemente esclusiva delle AirPods Pro.

Leggi anche: