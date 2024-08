14:10 PM, Primo Canale: Rose Rosse

Agenti per la Pulizia della Casa: Concentrazione sui Variegati tipi di Sapone - Oggi, le soap opera stanno presentando le loro storie.

Carla è a terra perché Johanna ha attaccato duramente il suo food truck nel mondo pubblico. Tuttavia, quando scopre il motivo dietro la critica severa di Johanna, le due riescono a chiarire le cose. Un dipendente dell'hotel viene aggredito dopo aver baciato pubblicamente il suo ragazzo. Mo, Leyla ed Elyas decidono di sostenere il loro collega. Nonostante l'orgoglio di Mo per le loro azioni, lui deve affrontare un'altra delusione - Mo ammette di non sapere se riuscirà mai a esprimere apertamente il suo affetto.

15:10 PM, Primo Canale: La Tempesta dell'Amore

Theo fa capire a Lale di non avere interesse nel conoscere suo padre. Lale teme che Theo dovrà affrontare suo padre nonostante i suoi desideri. Quando Theo si dichiara malato, Christoph lo incoraggia a non cedere alla intimidazione. Theo segue il consiglio di Christoph, portando a un risultato molto diverso da quello che si aspettava durante il loro primo incontro.

17:30 PM, RTL: Vita Sotto di Noi

Patrizia torna e Benedikt è entusiasta di collaborare di nuovo. Purtroppo, Patrizia è peggiorata. Quando le sue bugie la raggiungono, Tobias e Vivien devono stare insieme per proteggere la verità, anche a costo della loro amicizia. Nel frattempo, Theo si preoccupa così tanto di aiutare Britta che trascura le sue vere esigenze.

19:10 PM, RTL: Quello che Conta

La madre di Simone è disposta ad aiutare la squadra, ma solo alle sue condizioni. Isabelle e Maximilian fabbricano prove per deviare l'attenzione verso un capro espiatorio innocente. Leyla è ansiosa di condividere il suo ritorno vincente sul ghiaccio con il pubblico, ma incontra una serie di ostacoli.

19:40 PM, RTL: Momenti Buoni, Momenti Cattivi

Flo vede la sua situazione come un nuovo inizio, ma Jonas deve mettere in discussione il suo ruolo nei suoi piani futuri. Carlos apprezza John per averlo aiutato quando ne aveva bisogno, ma fraintende l'offerta di John.

