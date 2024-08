14:10, Primo: Rose Rosse

- Oggi, le soap opera presentano alcune trame intriganti.

Britta si sente obbligata a lasciare Hendrik, temendo che possa allargare nuovamente la distanza tra loro. Tuttavia, Hendrik le assicura che non la sta perdendo, promettendo di mantenere la vicinanza. Nutre ambizioni di indipendenza nella sua professione e fantastica sull'idea di gestire il proprio ambulatorio. Casualmente, ha già una prospettiva promettente. Carla lotta per mantenere l'equilibrio tra la sua vita personale, "Carla", e la sua attività del food truck. Dopo aver discusso la transizione dell'attività con Gunter, lui ammette di non aver ancora investito abbastanza sforzi. La frustrazione di Carla svanisce quando Gunter le confida la sua incapacità di immaginare "Carla" senza di lei.

17:30, RTL: Tra di Noi

Tobias scopre che Vivien ha rivelato il suo segreto a Sina. Si affretta a porre rimedio a questa fuga di notizie. Nel frattempo, Lenny e Ace scampano per un pelo a una situazione compromettente. Cecilia consiglia loro di confessare tutto a Theo. Tuttavia, Lenny e Ace non sono sulla stessa lunghezza d'onda. Easy vede un'opportunità per dare una spinta alla carriera di Ringo con un nuovo progetto professionale. Non a caso, si libera proprio in quel momento un posto di assistente del proprietario del negozio.

19:05, RTL: Conta Tutto

Isabelle va nel panico quando Imani svela il suo segreto nascosto. Maximilian può sistemare le cose? Simone è sotto pressione dopo che Justus ha scoperto i suoi sforzi segreti per mantenere in piedi la gelateria.

19:40, RTL: Momenti Buoni, Momenti Cattivi

Emily si pente di aver menzionato Tobias a Katrin. Per fortuna, la sua presentazione vincente per Bertoie le risolleva il morale. Purtroppo, Tobias fa un'altra apparizione. Kate desidera pubblicare un tutorial di trucco online, ma Paul ed Emily pensano che sia troppo giovane. Paul cerca di rabbonirla accettando di fare da modello di trucco, causando un trambusto nel loro quartiere e oltre.

Il futuro della carriera di Hendrik sembra promettente, grazie alla prospettiva promettente che ha già in vista. Britta, d'altra parte, è preoccupata per il futuro della sua relazione con Hendrik, temendo che lasciarlo possa allargare nuovamente la distanza tra loro.

Leggi anche: