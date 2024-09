Oggi, la Guardia Costiera degli Stati Uniti sta per avviare una discussione pubblica sull'esplosione del sottomarino Titan.

Il pannello di indagine marittimo, noto come Marine Board of Inquiry (MBI), è stato costituito rapidamente dopo la scomparsa del sommergibile. Questa squadra di indagine di livello elite, guidata dalla Guardia Costiera, è stata nominata per esaminare la causa dell'incidente e offrire suggerimenti, inclusi eventuali sanzioni civili e accuse penali.

Negli ultimi 15 mesi, la nostra squadra di indagine ha collaborato strettamente con diverse agenzie federali, partner internazionali e esperti del settore per fare luce sulla verità dietro questo incidente, come ha dichiarato Jason Neubauer, presidente del MBI, durante una conferenza stampa della domenica.

Le udienze future serviranno come piattaforma per rivelare le nostre scoperte e ascoltare i testimoni e gli esperti chiave in un contesto trasparente, ha detto Neubauer, aggiungendo che queste procedure sono cruciali per comprendere i fattori sottostanti dell'incidente e le azioni necessarie per prevenirne il ripetersi.

Il sommergibile ha perso il contatto con la sua nave madre circa un'ora e 45 minuti dopo la sua immersione verso il Titanic il 18 giugno 2023. Dopo non essere riemerso, è stata avviata un'operazione di ricerca e soccorso a livello internazionale nelle acque remote a circa 600 miglia a sud-est del Newfoundland, Canada.

Alla fine, le autorità hanno concluso che il vascello è stato vittima di un improvviso collasso interno a causa della pressione estrema, causando ciò che hanno definito un "implosione catastrofica". I resti del sommergibile e i resti umani presumibilmente delle vittime sono stati scoperti sul fondale oceanico a poche centinaia di iarde dal Titanic.

Tra i defunti c'erano Stockton Rush, fondatore e CEO dell'operatore del vascello, insieme all'imprenditore Shahzada Dawood e suo figlio di 19 anni, Suleman Dawood; l'imprenditore Hamish Harding; e il sommozzatore francese Paul-Henri Nargeolet.

Durante l'udienza, verranno discussi argomenti come gli eventi storici precedenti all'incidente, il rispetto delle regolamentazioni, i compiti e le qualifiche dei membri dell'equipaggio, i sistemi meccanici e strutturali, la risposta alle emergenze e l'industria dei sommergibili.

La lista dei testimoni del MBI include ex dipendenti di OceanGate Expeditions, la società con sede a Everett, Washington, responsabile dell'operazione del vascello da 23.000 libbre, che vendeva biglietti per circa $250.000 ciascuno. La società è stata sotto scrutinio a causa delle preoccupazioni per la sicurezza segnalate dai media.

Il MBI comprende numerosi ufficiali della Guardia Costiera e almeno due della National Transportation Safety Board, secondo l'elenco rivelato dalla Guardia Costiera. I testimoni previsti includono anche funzionari regolatori, esperti di ricerca e soccorso, specialisti dell'esplorazione sottomarina e ingegneri di NASA e Boeing.

Neubauer ha sottolineato che l'obiettivo principale dell'udienza è "fare luce sulla verità dietro l'incidente", ma sono anche responsabili dell'identificazione di condotte o negligenze da parte dei marinai con licenza. Ha aggiunto che se viene rilevato un atto criminale, le informazioni rilevanti verranno inoltrate al Dipartimento della Giustizia.

Il Marine Board of Investigation è il più alto livello di inchiesta della Guardia Costiera, ha spiegato Neubauer, dicendo che circa un'udienza MBI viene tenuta annualmente. Ha inoltre menzionato che solo una piccola frazione delle migliaia di indagini condotte ogni anno raggiunge questo livello.

L'udienza si terrà a North Charleston, Carolina del Sud, e si prevede che duri nove giorni tra lunedì e venerdì, 27 settembre. Le procedure saranno trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube della Guardia Costiera.

Una volta conclusa l'inchiesta, la Guardia Costiera degli Stati Uniti e la National Transportation Safety Board condurranno analisi separate e pubblicheranno rapporti, ha confermato Neubauer durante la conferenza stampa della domenica. Ha avvertito che potrebbero essere necessarie ulteriori udienze e non ha fornito una tempistica stimata per il completamento dell'inchiesta.

