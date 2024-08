14:10, Das Erste: Fiori Scarlatti

- Oggi il dramma si svolge sui programmi televisivi diurni.

Valerie si presenta inaspettatamente a Lüneburg per parlare con Klaas, ma lui le comunica il suo desiderio di tagliare i ponti con lei. Tuttavia, le cose si complicano quando Valerie rivela di essere incinta del loro bambino! In una nota più positiva, la canzone di Hannes "Motion Moves You" diventa popolare come remix online e sale nelle classifiche. Hannes è soddisfatto della ricezione della sua musica da parte della giovane generazione. Purtroppo, scopre che il suo amico Richie Sky lo ha truffato durante la vendita dei diritti. Hannes è furioso, poiché Richie guadagna dal suo brano!

15:10, Das Erste: La Tempesta dell'Amore

All'inizio, Ana incontra difficoltà nell'attuare i suoi piani per Gut Thalheim, ma con l'aiuto di Philipp e Vincent, il trio riesce a lavorare sorprendentemente bene insieme. Nel frattempo, Ana ignora il suo dolore alla schiena che peggiora e fa una rischiosa visita a Gut Thalheim con Philipp e Vincent. Alexandra sorprende Christoph con una notizia eccitante, ma sceglie di tenerla segreta. Christoph spécula e prepara una cena a lume di candela in risposta.

17:30, RTL: Tra di Noi

Cecilia si sente in parte responsabile quando l'amore segreto dei suoi coinquilini viene smascherato. Ora cerca un rifugio sicuro per Lenny e Ace. Theo è senza parole quando Britta considera l'infedeltà di un cliente di nozze come una questione privata, lasciandolo solo con la sposa tradita. Nadine è confusa quando Gunnar scherza solo sui suoi sospetti su Ronja. È veramente interessato alla verità?

19:05, RTL: La Cosa più Importante

Yannick è scioccato dal piano di Isabelle di incastrare un innocente. Di conseguenza, fa una mossa decisa. Ben è tormentato da un sospetto agghiacciante quando sente che Maximilian è collassato. Potrebbe esserci un collegamento tra i due? Quando Lucie affronta il primo compito per Camping Clash, Henning è meno che entusiasta del risultato.

19:40, RTL: Momenti Buoni, Momenti Cattivi

Johanna trova difficile accettare che i suoi genitori siano capaci di tali atti orribili. Per sfuggire alla realtà, passa del tempo con Jonas e Flo, ma alla fine deve affrontare la dura verità. Lilly non è entusiasta all'idea di lavorare con nuovi colleghi in ospedale, ma sorprendentemente, va d'accordo con loro.

L'arrivo inaspettato di Valerie a Lüneburg turba la pace di Klaas, ma lei porta la notizia della loro futura paternità. D'altra parte, Hannes è entusiasta della popolarità del suo remix della canzone "Motion Moves You" tra i circoli musicali.

Leggi anche: