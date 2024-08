14:10, Primo Canale: Fiori Rossi

- Oggi il dramma si svolge sui drami diurni.

Hendrik e Britta hanno ricevuto l'offerta di Dr. Fjällgard per la sua pratica, solo per vederla ritirare improvvisamente. Aveva bisogno di fondi per il suo divorzio, scatenato dall'avventura di Hannes con il suo partner. Leyla ha ricevuto una notifica dall'Associazione Sportiva Tedesca; il suo sponsor stava per finire a causa del suo ritiro dallo sport professionistico. Lottando e senza alternative, Leyla ha cercato una nuova avventura. Nella sua disperazione, ha pensato di rubare un'auto, ma Klaas l'ha beccata sul fatto.

15:10, Primo Canale: La Tempesta dell'Amore

Ana ha ignorato il suo dolore alla schiena crescente durante la visita a Gut Thalheim. La sua ambizione di espandere le scuderie ha incontrato un ostacolo, portando Philipp e Vincent a intervenire per aiutare. La loro partnership era insolita; sarebbe riuscita? Nicole ha impedito a Erik di rivelare la sua presunta notte con Yvonne a lei. Entrambi erano sollevati che il problema fosse stato risolto. Tuttavia, un bacio inaspettato è avvenuto tra Erik e Nicole mentre si salutavano.

17:30, RTL: Tra di Noi

Nadine era piena di paura mentre Ronja e Gunnar passavano del tempo insieme. Poteva solo guardare mentre Gunnar si avvicinava alla verità. Easy ha notato qualcosa che non andava nella cartolina di Charlotte. Mentre Stella si sentiva al sicuro, Easy ha deciso di indagare sulla questione. Britta ha cercato di convincere Theo a procedere con i piani di matrimonio nonostante la sua infedeltà.

19:05, RTL: Quello che Conta

Maximilian è collassato, mettendo Yannick in una posizione difficile in cui ha imparato qualcosa che non avrebbe dovuto. Allo stesso tempo, l'amicizia tra Deniz e Lucie era sull'orlo del collasso.

19:40, RTL: Momenti Buoni, Momenti Cattivi

Gerner e Katrin hanno celebrato la loro vittoria su Rosa e hanno goduto della loro felicità familiare con Johanna. Si sentivano invincibili, ma Rosa ha colpito duramente e inaspettatamente. Alicia era sconvolta da quanto Carlos fosse calmo nei suoi confronti, sperando che avesse finalmente accettato la loro rottura. Ma poi, le ha dato un improvviso cambio di sentimenti.

Durante la ricerca di Leyla di una nuova avventura, ha considerato diverse 'altre' opportunità, ma nessuna sembrava così eccitante dell'ignoto. Nonostante il successo di Nicole nel mantenere il segreto di Erik, si è trovata attirata verso di lui, a volte dubitando della sua lealtà alla 'altra' donna nella sua vita.

