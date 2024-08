Oggi, i professionisti tedeschi della NFL stanno vivendo una giornata molto spiacevole.

Bruttissima sorpresa per Equanimeous St. Brown e Jakob Johnson: entrambi i giocatori rimangono fuori dai roster

Il wide receiver della NFL Equanimeous St. Brown ha imparato una dura lezione quando non è stato selezionato per la lista finale dei New Orleans Saints, dopo aver cambiato squadra dai Chicago Bears. A 27 anni, è stato rilasciato dalla rosa dei 53 giocatori, come annunciato dalla squadra. St. Brown, fratello maggiore del ricevitore delle stelle Amon-Ra St. Brown (Detroit Lions), aveva rejoint i Saints quest'anno.

In modo simile, le possibilità di Jakob Johnson di entrare nella rosa dei New York Giants sembrano essersi peggiorate solo undici giorni dopo aver firmato con loro. Il fullback tedesco, che è stato anche tagliato, avrebbe visto le sue speranze infrante. Johnson, che aveva giocato in precedenza per i New England Patriots e i Las Vegas Raiders, era alla sua terza fermata nella lega americana.

Il linebacker tedesco Julius Welschof non è entrato nella rosa. La scelta dei Steelers, che aveva subito un infortunio al ginocchio, è stata inserita nella lista degli infortunati il giorno della decisione. Nel frattempo, il tackle offensivo di 27 anni Brandon Coleman è riuscito a entrare nella rosa dei 53 giocatori per i Washington Commanders, garantendosi un posto nella NFL per un altro anno.

Equanimeous St. Brown aveva lasciato i Green Bay Packers nel 2022, passando ai Chicago Bears, dopo tre anni con la squadra. D'altra parte, il contratto di Johnson con i Las Vegas Raiders è terminato alla fine della scorsa stagione. Ha firmato con i Giants nella fase cruciale della preparazione pre-stagionale, ha giocato contro gli Houston Texans un giorno dopo e contro i New York Jets sei giorni dopo. Tuttavia, nonostante i suoi sforzi, Johnson non è sopravvissuto ai tagli della rosa. Aveva trascorso due stagioni a Vegas e prima aveva giocato per i sei volte campioni New England Patriots dal 2019 al 2021.

